Ponen en venta antiguo hogar de JD Souther en Los Ángeles

El 17 de septiembre del año pasado falleció el cantante y compositor JD Souther. Ahora, ha entrado al mercado de bienes raíces una casa en Hollywood Hills, California, que le perteneció durante 12 años.

Souther es principalmente conocido por haber sido un colaborador esencial en la carrera de la banda Eagles, pues escribió varios de sus éxitos, incluyendo ‘Heartache Tonight’, ‘Victim of Love’ y ‘Best of My Love’.

Se sabe que Souther compró esta casa en 1990, 10 años después de que la banda se separó por primera vez. El músico fue dueño de la residencia de Hollywood Hills hasta 2002, cuando decidió mudarse a Nashville, Tennessee.

La propiedad ahora está disponible por $5.9 millones de dólares, aunque sus actuales dueños pusieron en venta la residencia el año pasado por $6.9 millones de dólares. La falta de ofertas hizo que la pareja, quienes compraron el lugar en 2006, decidieran rebajar su precio y cambiar de agente de bienes raíces.

La venta está a cargo de George Penner de Compass, quien escribe en el listado: “Un santuario arquitectónico verde y privado, compuesto por una residencia de varios niveles revestida de madera, vidrio y piedra, con un estudio independiente. Rediseñada en 1991 para el aclamado compositor de los Eagles, JD Souther, y ampliada en 2002 por el eminente arquitecto Stephen Kanner”.

La casa principal tiene una extensión de 6,068 pies cuadrados distribuidos en cinco dormitorios, seis baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

El interior de la casa es atractivo por su estilo rural moderno, incluye pisos de madera brillantes, paredes de piedra, grandes ventanas, techos de madera con vigas a la vista y más.

La propiedad incluye un estudio independiente.

La casa está rodeada de grandes árboles, lo que hace que se sienta como un refugio. Al exterior hay terraza, piscina, área de barbacoa, comedor y otros espacios ideales para compartir con familiares o amigos al aire libre.

Sigue leyendo:

• Está en venta antigua casa de Robert Plant, cantante de Led Zeppelin

• Rachel McAdams pide $4 millones de dólares por su casa en Los Ángeles

• Neve Campbell se quiere deshacer de su casa en Los Ángeles