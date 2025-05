Don Pedro Rivera lamenta la salida de su hijo Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All-Stars

El cantante y productor musical don Pedro Rivera habló de la salida de su hijo Lupillo de La Casa de los Famosos All-Stars, reality show que se acerca a su final.

En una entrevista con la cadena Telemundo, comentó que esta fue una decisión muy difícil para su hijo, pues soñaba con llegar a la final, luego del tercer lugar que obtuvo en la cuarta temporada del programa.

“Es una noticia muy dura y yo le agradezco de todo corazón a todos los fans que han apoyado a mi hijo”, dijo el patriarca de la famosa familia.

Además de esto, reconoció que el programa se caracteriza por momentos intensos, algo que es propio de este tipo de competencias, debido al tiempo que se mantienen aislados. “Esas son las partes del show porque a veces hay momentos de mucha alegría, otros muy tristes y unos en los que se echan unos a otros”, afirmó.

Comentó que es importante que Lupillo priorice su salud por encima de cualquier proyecto. Sin embargo, no reveló detalles de la afección que tiene el artista.

¿Qué pasó con Lupillo Rivera?

El ‘Toro del Corrido’ decidió terminar este miércoles su participación en la telenovela de la vida real, luego de que tuviera algunos problemas de salud de los que no profundizó detalles.

“Fue un gran reto, un reto que no me esperaba, creo que a las dos semanas se me fue un gran amigo, mi amigo por 40 años, yo di mi palabra de quedarme, no iba a salir y se me fue, el juego es el juego”, dijo al salir del juego.

Además de esto, comentó: “Hay diferentes personalidades, personas, pensamientos, todos son respetables, pero te debilita, me debilitó, me voy dando cuenta de algo médico que ignoré por un par de semanas, no quería decir nada, no lo quería pensar porque yo sabía que me iba a sacar de mi zona y hasta que el otro día dije ‘ya no aguanto más’”.

