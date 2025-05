Lupillo Rivera le contesta a quienes no creen que salió por motivos de salud de La Casa de los Famosos All-Stars

Lupillo Rivera, cantante de música regional mexicana, participó este jueves en la gala de La Casa de los Famosos All-Stars luego de haber salido por motivos de salud, según contó. Sin embargo, hay quienes creen que terminó su participación porque no quería que lo derrotaran en la competencia.

Estos comentarios han sido muy insistentes en las redes sociales y por eso Sergio Mayer le preguntó directamente si lo que estaba diciendo la gente es cierto.

Ante esto, el ‘Toro del Corrido’ fue bastante firme e indicó: “Los que digan que tiré la toalla por estrategia, no saben lo que es estrategia. Yo creo que cualquier ser humano, que tenga algo mal en su cuerpo, se le debe respetar y se le debe respetar la decisión de quedarse o de irse”.

Además, insistió en que no se sentía nada bien: “Yo aguanté dos semanas y media, queriendo aguantar para seguir adelante, pero llega el momento en el que el cuerpo te gana, todo el mundo que hace ejercicio aquí o no hace, saben lo que es cuando el cuerpo te gana. Ahí se ve la realidad de las personas, hay gente que cree en santos y no cree en Dios”.

Lupillo Rivera comentó que no iba a sacrificar su bienestar por dinero: “Yo la verdad estoy tranquilo porque es mi cuerpo y es mi vida, tengo seis hijos, nueve nietos. Yo no voy a arriesgar eso por $200.00 dólares por un juego y por una gente que no me quiere”.

Muchos usuarios en redes sociales han respaldado al hermano de Jenni Rivera por su decisión, debido a que decidió poner un límite cuando sintió que algo no andaba bien en su cuerpo.

Pero, también hay quienes afirman que su salida se debe a que no estaba teniendo tanta receptividad por parte del público y temía perder.

Sigue leyendo:

· Luego de la salida de Lupillo Rivera: conoce al nuevo grupo de nominados

· Laura Bozzo reacciona a la salida de Lupillo Rivera de La Casa de los Famosos All-Stars

· Chiky Bombom critica a Romeh por su mensaje tras salida de Lupillo de La Casa de los Famosos