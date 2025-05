Poncho De Nigris lanza nuevo mensaje contra Maripily Rivera

El actor mexicano Poncho De Nigris criticó nuevamente a Maripily Rivera, con quien hace unos meses protagonizó una gran polémica en el programa Hoy Día, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En su cuenta en X, el artista dejó un controversial mensaje la tarde de este domingo: “Al tiro con las falsas feministas que traen más testosterona y son más masculinas que los hombres. Aguas”.

La publicación no pasó desapercibida en la plataforma, pues varios usuarios reaccionaron con mensajes como: “Más falso que tu tinte de cabello”, “Le dijiste racista a Adame porque le dijo a caramelo cerebro de orangután ( no orangután) pero tú no sueltas a Maripily diciéndole masculina , falsa feminista , gorila etc ; no te entiendo ! Ya suéltala , te ves ardido y como vieja de mercado”.

Otros escribieron: “Totalmente ese mujer es un falsa feminista, que se escuda en eso mismo para insultar a los hombres, me encanta que le diste palo”, “Y aún así, esa mujer es más exitosa y tiene más $ que tú. ¿Qué se siente vivir en las redes sociales? Qué pena por ti”.

Poncho De Nigris mencionó a Maripily, a propósito del ingreso de este domingo de la boricua a la casa para compartir con los habitantes.

En el pasado, ambos tuvieron fuertes inconvenientes luego de que se dijeran varios insultos al aire.

“Mis amores en mi entrevista de esta mañana tuve que poner en su sitio a el Sr. Poncho Denigris, una persona que no conozco y cuando busqué encontré que es una persona que maltrata a su propia madre. Ya quisiera yo tener a la mía con vida para poder disfrutarla. Mujeres, no podemos permitir que machistas como estos nos quieran poner de rodilla. Eso jamás. Así comienza la violencia de género. No se dejen humillar jamás”, afirmó la boricua.

También comentó: “Igualmente el bullying hay que rechazarlo. Decir que tengo cara de hombre en cuerpo de mujer es una falta de respeto y es parte del bullying que hay que combatir”.

Sigue leyendo:

· Poncho De Nigris lanza crítica a La Casa de los Famosos All-Stars

· Poncho de Nigris critica La Casa de los Famosos All Stars

· Wendy Guevara dijo la dificultad de salud de Poncho de Nigris