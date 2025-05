Diseñador critica las lágrimas de ‘La Divaza’ tras la pérdida de su madre

El diseñador de moda venezolano Marco Michetti, a través de su Instagram, publicó un video en el que hizo referencia a aquellas personas que se graban cuando atraviesan un dolor muy grande por el que están pasando. Por ello, hizo mencionó a ‘La Divaza’, quien perdió a su madre tras una larga lucha contra el cáncer el pasado viernes.

No es la primera vez que Marco se pronuncia de una manera contundente en contra de un artista, ya que hace varias semanas lo hizo en contra de aquellos que asistieron al concierto de Yailin ‘la más viral’ en Venezuela. Sin embargo, detalló que generalmente todo lo que se ve en las plataformas digitales no es real.

“Yo toda mi vida he estado en contra de la vida falsa en redes sociales, la gente que se toma una foto leyendo un libro, viendo una ventana, vida falsa. Mostrando una felicidad falsa, una dicha falsa, una ropa que es prestada, un lugar que no le pertenece, una casa que no es, un carro que no es”, expresó un poco indignado por la situación.

Michetti envió un mensaje a la influencer, ya que considera que sus lágrimas no fueron completamente reales. Desde su perspectiva, cuando a él se le murieron dos parientes muy cercanos, no tuvo el valor de grabarse mientras estaba desconsolado por la partida física de personas muy importantes para él. Por ello, consideró que el dolor de ella no era del todo genuino.

“Pero también (he estado en contra) del dolor falso y ahí está este mar*c* que se le murió la mamá y una lloradera. A mí se me murió mi papá y se murió mi mamá de crianza. ¿Tú crees que yo quise agarrar un teléfono en una semana? ¿Tú crees que yo me voy a grabar? ¿Qué gente normal de la cabeza se graba? ¿Qué es eso? Ay no, una payasada, de verdad es que la gente necesita ser tomada en cuenta, necesita ser aceptada y no sé”, dijo.

¿Qué dijo ‘La Divaza’ tras la muerte de su madre?

“La madrugada del 2 de mayo de 2025 mi madre se ha ido al cielo. Sus últimas palabras fueron un te amo para sus dos hijos. Murió en Caracas, Venezuela, un día luego de aterrizar desde Lisboa. Te amaré por siempre mami, a cualquier lugar que vayas siempre vas a ser la estrella más brillante y voy a hacer que tu mensaje de amor llegue a todos“, fue el comunicado que compartió en sus historias.

