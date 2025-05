Karol G habló sobre su relación con Feid: “Es un placer tenerlo”

La cantante colombiana Karol G se encuentra cumpliendo compromisos profesionales en Estados Unidos. Es por eso que la artista visitó el matutino ‘Today Show’ donde habló cómo nunca antes de su relación con el cantante colombiano Feid.

‘La Bichota’, como también es conocida, explicó que debido a la carrera de ambos es difícil pasar tiempo de calidad como otras parejas. Sin embargo, la cantante aseguró que su novio comprende perfectamente la situación y que es “un placer tenerlo”.

“En la carrera en la que estamos es difícil tener a alguien que entienda que hay que estar lejos, pero él es especial. Es un placer tenerlo, y además, entiende lo que hago y viceversa. Por eso la relación se convierte más saludable, es lo mejor”, puntualizó.

Los rumores de romance entre Karol G y Feid comenzaron en 2021 después del lanzamiento de la canción ‘Friki’. Sin embargo, confirmaron su relación cuando fueron vistos en público tomados de la mano a mediados de 2023.

Desde entonces han mantenido su relación privada, siendo ambos dos de los grandes exponentes de la música urbana latina.

Karol G se encuentra en medio de la promoción de su documental ‘Mañana fue muy bonito’ que se estrenará en Netflix el próximo 8 de mayo. En ese documental la artista reveló por primera vez detalles de cómo fue su relación con el rapero boricua Anuel AA, con quien estuvo durante tres años y se separaron en 2021.

Karol G calificó su relación pasada con Anuel AA como un “infierno”. En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí. Yo me despertaba y yo sentía como que me iba a morir. Yo sentía que, como persona, no tenía ningún valor; no podía ver el éxito, no podía ver la grandeza. Yo sí sentía que era algo como de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz de salir, cuando uno lo que está haciendo sufriendo, uno sufriendo en algo y no se quiere ir para no sufrir y era una pesadilla, fue un infierno“, reveló ‘La Bichota’ a Netflix.

Luego de esto, el rapero Anuel AA respondió a las declaraciones de Karol G de una manera tajante. “Me ha escrito todo el mundo, pero no he visto nada. Sí estuve con ella y duré todo ese tiempo, no tengo nada que decir. Una mujer hablando de un hombre es normal, pero un hombre hablando de una mujer, que le pongan las tet…”, dijo en un contacto telefónico con Alofoke.

Con respecto a su documental, Karol G aseguró que su objetivo era mostrar a sus fans la parte difícil y el trabajo duro detrás de su éxito. “Creo que con las redes sociales, la gente siempre muestra las partes exitosas, las partes perfectas del mundo y llegando a un contexto con mis fanáticos me di cuenta de que solo veíamos procesos perfectos y muchos nos dimos cuenta que cada proceso fue súper fuerte también… Esta es la razón por la que decidí lanzarlo (el documental), para hacerle saber a mis fans que todos los procesos no son iguales, porque las bendiciones grandes toman tiempo”, explicó.

