Karla Sofía Gascón critica políticas de Donald Trump: “Estamos perdiendo la libertad”

La actriz trans española Karla Sofía Gascón asistió a los Premios Platino, en España, para entregar unos premios. En la alfombra roja fue abordada por la prensa quienes le preguntaron por su posible regreso a Estados Unidos tras toda la polémica que protagonizó durante la temporada de premios pasada.

Ante esto la protagonista de ‘Emilia Pérez’ respondió sinceramente sobre su posible regreso a Estados Unidos, manifestando su preocupación por las recientes políticas migratorias del presidente Donald Trump.

“Lo estoy deseando. La pregunta es si cuando llegue a Estados Unidos todo irá bien”, dijo a The Hollywood Reporter.

La actriz explicó que aunque piensa que ‘Emilia Pérez’ será una película de culto, cree que la comunidad trans está “perdiendo su libertad” en todo el mundo. Karla Sofía Gascón se refirió a las políticas de Trump en contra de la comunidad LGBTIQ+.

“Si no me dejan entrar o no me dejan trabajar porque consideran que no soy una persona suficientemente cualificada o quieren discriminarme por mi sexualidad, entonces será muy difícil”, reconoció la actriz.

Sin embargo, aclaró que desea volver pronto a Estados Unidos, al que considera un país “maravilloso” pero donde considera que se está perdiendo “la libertad”.

“Pero espero volver. Estoy deseando hacer millones de cosas en Estados Unidos porque creo que es un país maravilloso lleno de algo que todos hemos deseado en este mundo, que es la libertad, y la estamos perdiendo. La estamos perdiendo”, recalcó.

Gascón reiteró que se siente víctima del odio que existe en contra de las personas transgénero y de la comunidad LGBTIQ+ en general.”Creo que el momento cobra mayor relevancia y estamos en un momento muy complicado y difícil en el que sinceramente me siento una de las primeras víctimas de todo este odio”, concluyó Gascón.

Al inicio de su mandato, Donald Trump implementó ordenes ejecutivas en contra de la comunidad LGBTIQ+ como por ejemplo la imposición de ‘la verdad biológica’ frente al género, el veto a personas trans en el ejército de Estados Unidos, la denegación de atención sanitaria específica para hacer la transición a menores de 19 años y la prohibición de participar en competiciones deportivas femeninas.

