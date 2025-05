Mataron a mujer mayor a puñaladas en hogar de NJ

Una mujer de 70 años muy conocida entre sus vecinos fue asesinada a puñaladas en un hogar en Paterson, Nueva Jersey.

Las autoridades informaron que la anciana fue encontrada con varias heridas de arma blanca en su apartamento en la calle Cianci alrededor de las 2 p.m. del martes. Fue declarada muerta en el lugar.

Su nombre no ha sido divulgado por la policía, pero los vecinos comentaron que la víctima tenía novio, aunque vivía sola. “Es una buena mujer, no tiene enemigos”, dijo Mary Casiano a ABC News. La fiscalía del condado Passaic está investigando y al momento no se han anunciado arrestos ni identificado sospechosos.

La violencia doméstica es constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado, también en Nueva Jersey, un hombre fue arrestado y acusado como sospechoso de matar a su ex novia y a su hija de 13 años en el hogar de las víctimas en Trenton. En marzo Gustavo Juárez Pérez fue arrestado y acusado de homicidio y posesión de múltiples armas después de que la policía encontrara a su esposa muerta en la casa de la pareja en NJ.

En enero una ecuatoriana fue hallada muerta en un basurero en Pensilvania cerca de su hogar en Nueva Jersey y su esposo fue arrestado como sospechoso del crimen. También ese mes José Melo, ex convicto de 52 años, fue acusado de matar a puñaladas a su novia un día después de que un video publicado en Facebook lo mostrara supuestamente proponiéndole matrimonio en un club nocturno en Nueva Jersey.

En diciembre el Dr. Michael Anthony, médico veterinario, fue apuñalado hasta la muerte en el jardín delantero de su casa en un elegante vecindario en Cherry Hill, Nueva Jersey. También en ese estado en octubre Mónica Mosley (51), detective sargento de la Fiscalía del condado Cumberland, murió baleada durante una invasión a su casa.

En febrero de 2023 César Santana fue acusado de matar a su ex pareja Luz Hernández, maestra dominicana de un jardín de infantes en Jersey City (NJ) cuyo cuerpo fue encontrado en una tumba poco profunda.

En mayo de 2023 Rashid Ali Bynum (28) fue arrestado en Virginia como sospechoso de matar a la concejal Eunice Dwumfour (30) en Nueva Jersey. Apenas días después de ese crimen, otro concejal republicano había muerto baleado en ese estado, en un caso de aparente homicidio suicidio.

En otro caso similar, desde 2018 espera juicio un hombre acusado de asesinar a su hermano, cuñada y dos sobrinos niños y quemar dos mansiones en un lapso de siete horas en Nueva Jersey.

