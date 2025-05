Ávaro Fidalgo asegura que solo jugaría para el Club América en México

El futbolista español de las Águilas del Club América, Álvaro Fidalgo, destacó nuevamente el profundo amor que siente por esta organización y resaltó que espera poder mantenerse jugando en sus filas por muchos años más al ser “el club de su vida”; asimismo reconoció que no aceptaría jugar para ningún otro club dentro de la nación azteca.

Estas declaraciones las realizó el futbolista europeo durante una entrevista ofrecida para Pepe del Bosque, donde sostuvo que en cada partido da lo mejor de sí para poder ayudar a los azulcrema a sumar la mayor cantidad de victorias posibles y así mantener la dinastía que han conseguido con el tricampeonato.

A pesar de este amor Álvaro Fidalgo también reconoció que mantiene vivas sus aspiraciones de poder regresar a Europa para jugar varios años allá antes de finalizar su carrera profesional; aunque esto no es algo que le afecte en gran medida porque está teniendo muy buenos resultados con el Club América bajo las órdenes de André Jardine.

“La gente lo sabe (su deseo de volver a Europa), pero creo que estoy en un momento muy bueno, porque la gente sabe que yo amo al club, que doy la vida cada partido, sabe lo que siento al América y vamos de la mano. Al final la gente sabe lo que significa el club para mí, es el club de mi vida y lo va a ser siempre, esté o no esté lo va a ser siempre”, expresó.

En sus palabras recordó todo lo que tuvo que rogarle al Castellón para poder firmar con el América de Santiago Solari, demostrando el gran deseo que tenía al poder defender los colores del club.

“Un día me sale la noticia de que Santiago Solari firmó por el América, entonces un día me desperté y vi un mensaje de Solari. Me llamaron y dije ‘tengo que irme’ porque Juan Carlos Garrido, me aseguró que con él no jugaría. Yo solo le pedí que le dijera al Director Deportivo que pidiera mi salida. Había ofertas de Espanyol y de Girona, pero yo quería estar en América”, concluyó.

