‘Doctora Polo’ aclara rumores sobre supuesta boda con Ana Gabriel

Desde principios de 2024, la vida sentimental de Ana Gabriel se ha convertido en blanco de toda clase de teorías, memes y hasta conspiraciones. Todo empezó cuando la cantante apareció en un evento luciendo un anillo que desató especulaciones sobre una posible boda secreta de la cantante.

Inicialmente, la versión más “romántica” vino de boca del periodista Jorge Carbajal, quien soltó en su programa de YouTube que Ana Gabriel se había casado con una fan peruana de nombre Silvana Rojas, con quien tuvo una conexión instantánea.

Sin embargo, en una entrevista posterior, la propia Ana Gabriel desmintió estos rumores, afirmando: “Yo no me he casado, aunque se diga lo contrario. Yo ya me río de todo esto”.

Ahora, acaba de salir un nuevo rumor sobre la cantante, digno de un episodio de ‘Caso Cerrado’.

Hace unos días apareció un audio con la supuesta voz de Pati Chapoy confirmando que Ana Gabriel se casó con la mismísima Ana María Polo, sí, la abogada favorita de la televisión hispana, mejor conocida como “la Doctora Polo”.

En el audio, se escucha decir a la periodista de ‘Ventaneando’ que la boda habría sido en Miami, Estados Unidos; únicamente con seres queridos y de confianza presentes. Afortunadamente, eso fue desmentido por el youtuber Michell Rubalcava, quien explicó que todo se trató de una creación hecha con inteligencia artificial.

Tras todo el alboroto, en una entrevista con Javier Ceriani, la Doctora Polo no solo negó el supuesto romance con la cantante, sino que lo hizo con el estilo directo que la caracteriza.

“Vamos a aclarar una cosa: no me he casado con Ana Gabriel, ¿a quién se le ocurre esa estupidez?”, dijo sin pelos en la lengua. Y por si fuera poco, se quejó amargamente de que en una foto ¡le habían puesto manzana de Adán!

“Ni nos parecemos, a mí me han sacado manzana de Adán y todo en la foto. Más vieja y todo, pero qué ridiculez es esa. ¡Qué inteligencia artificial, señores! Por Dios, cuidado con la inteligencia artificial”, remató la conductora entre indignación y algo de humor.

Al final, queda claro que todo fue un malentendido creado con inteligencia artificial y que la Doctora Polo no es esposa de Ana Gabriel.

Lo único cierto es que, en tiempos de inteligencia artificial, ya no se necesita mucho para armar un chisme de proporciones épicas.

