Dominicano Rafael Devers critica a la gerencia de Boston Red Sox y se niega a jugar en primera base

El astro dominicano Rafael Devers se rehúsa a jugar en la primera base y carga contra la gerencia de los Boston Red Sox, luego de reconocer que le hicieron la petición.

La tropa de Alex Cora logró este vencer 5 por 0 a los Texas Rangers. La noticia no fue la consecución de la serie contra el elenco de Bruce Bochy.

En cambio, el pelotero caribeño encendió las redes sociales después de criticar al gerente Craig Breslow por su segunda solicitud para que cambie de posición en dos meses.

“No sé que le pasa a esa persona conmigo”, soltó sin anestesia el bateador designado de los patirrojos a la prensa en referencia al encargado del departamento de operaciones de béisbol de su club. “Que hagan su trabajo y busquen otro pelotero. Deberían salir al mercado y aprendan a trabajar en su área”.

Devers le entra al Gerente y dice que no sabe hacer su trabajo. Después que le dicen que no va a jugar posición que sería DH siempre , ahora que juegue 1B y dijo que no. #RedSox #rafaeldevers pic.twitter.com/0guN7uJ5Lg — Mike Rodriguez (@mikedeportes) May 8, 2025

Boston quiere que Rafael Devers pase a la primera base

Los Boston Red Sox perdieron a su primera base Triston Casas hace una semana. El infielder se rompió un ligamento de la rodilla y requirió una cirugía que puso fin a su 2025.

La novena necesita ahora un reemplazo. Hasta este momento le han cedido la responsabilidad a Romy González y al venezolano Abraham Toro. Cora ha explicado reiteradamente que no quiere pedirle a Rafael Devers que ocupe ese lugar, pero desde las oficinas hubo la solicitud.

“Esta vez no puedo cambiar mi mentalidad”, agregó el zurdo. “Le dije a ellos cuál era mi opinión. Ellos no tienen palabra porque ya me dijeron para cambiar de posición y me dieron la confianza que no iba a pasar más”.

La relación entre las dos partes se resquebrajó después que los Red Sox adquirieron al estelar Alex Bregman para que ocupara la tercera base, en febrero. Eso ocasionó que el equipo le pidiera a Rafael Devers moverse al rol de designado algo que él no quería hacer.

