Lourdes Stephen y Jessica Carrillo reciben sorpresa en Al Rojo Vivo por el Día de las Madres

Lourdes Stephen y Jessica Carrillo fueron homenajeadas en Al Rojo Vivo, programa de Telemundo, a propósito del Día de las Madres.

La sorpresa se las dio en medio de una visita del actor ecuatoriano Danilo Carrera, quien anunció que verían un material y cuando lo transmitieron se vio en un primer momento un video de Jessica Carrillo con su hijo Matías.

“Yo te amo, mamita, tú eres tan bonita que quiero unas florecitas para ti. Te felicito mamá por el Día de las Madres”, dijo el pequeño.

Luego fue el turno de Michael Víctor, hijo de Lourdes Stephen, quien le comentó: “Feliz Día de las Madres, mamá. Te amo, no solo hoy, sino para siempre”.

Danilo Carrera luego le entregó unas flores a las conductores y les dio sus mejores deseos, al igual que las mamás que ven el programa.

La conductora dominicana agradeció el detalle y comentó: “Felicidades a todas las madres que nos están viendo y de verdad que somos el pilar de nuestra sociedad. Queremos darle las gracias por siempre estar con nosotros”.

Jessica Carrillo también habló en esta fecha tan especial: “Yo quiero decirle a todas las mamás, porque me sucede a mí y quisiera que alguien me lo repitiera por lo menos una vez al mes: somos excelentes, no seamos tan duras, tan críticas con nosotras mismas, porque estamos haciendo lo mejor que podemos para criar a nuestros hijos, para verlos felices. Ese es el mensaje que quiero que se lleven”.

Por último, reforzaron la importancia de aprovechar el tiempo con las mamás y sobre todo expresarles amor.

La audiencia reaccionó a este tierno momento con mensajes como: “Muchas felicidades para sus mamás”, “Ay, qué lindo, bendiciones por las dos”.

