El consejo que Alicia Machado le dio a Manelyk en La Casa de los Famosos All-Stars

Las cosas en La Casa de los Famosos All-Stars están cada vez más tensas, pues la final está muy cerca y los habitantes tienen las emociones al máximo, sobre todo luego de la llegada de Alicia Machado a la mansión, quien entró en una dinámica de congelados para dejar el maletín con los $100.000 dólares para el segundo lugar.

Cuando entró la ganadora de la primera temporada del programa de telerrealidad se sintió el ambiente expectante por lo que haría la ex reina de belleza.

Uno de los momentos claves fue cuando le dio un consejo a Manelyk González, quien recientemente se distanció de Niurka Marcos por su actitud.

“Mi chama hermosa, mira, todo lo que sientes es así. Así como tú lo sientes, así es. Sigue tu intuición, que no se equivoca y acércate a los amigos que siempre has tenido, afuera y aquí”, afirmó.

“Mi chama hermosa, todo lo que sientes es así, así como tú lo sientes es así, sigue tu intuición que no se equivoca, acércate a los amigos que siempre has tenido, afuera y aquí” 🫦 GRACIAS #LCDLFAllStars pic.twitter.com/TjOgDXA0Ys — nacho con O (@NachoConO) May 12, 2025

Poco antes de este consejo, la ex Acapulco Shore hablaba en una conexión con Javier Poza sobre cómo se sentía luego de haberse desmarcado del cuarto Agua. “Creo que las cosas pasan por algo, las máscaras se caen, uno no puede estar fingiendo todo el tiempo, a veces la envidia corroe y bueno, todo salió a la luz. Yo me siento tranquila, más de lo que esperaba”, destacó.

Manelyk contó que se sintió desilusionada por la actitud de Niurka, pues se ha sentido usada, pero sabe que es un juego y que así funcionan las cosas. “A veces nos equivocamos porque jugamos con el corazón y no en la cabeza”, dijo la creadora de contenido.

Por su parte, la actriz cubana comentó: “¿No tienes alguna propuesta sentimental para mí? ¿De decepción? Como la tuviste para ella. No sé, como le dijiste que tenía desilusión no puedes percibir que yo sienta algo”.

JAJAJAJAJAJAJAJA AMÉ La manera en que Mane mira a Luca cuando le cambia la voz a Niurka🤣🤣🤣🤣 #LCDLFAllStars pic.twitter.com/Pi9YLDHUV5 — DNZL (@Dnzzzzeel) May 11, 2025

El conductor le preguntó si sentía sorpresa, pero ella respondió: “Yo nunca hago nada por sorpresa ni por gusto (…) Todo en esta vida es según el cristal con que se mira”.

Este conflicto parece ser uno de los principales en la recta final, pues cada vez hay incomodidades más fuertes entre ellas.

