Justin Bieber sorprende a Hailey con mariachis por su primer Día de las Madres

El cantante canadiense Justin Bieber decidió tener un gesto especial con su esposa, la modelo Hailey Bieber, a propósito de la celebración del Día de las Madres. A través de un post en su cuenta de Instagram, Bieber compartió el momento en el que sorprendió a su esposa con un grupo de mariachi.

En el video se observa cómo Hailey Bieber está sentada en una mesa de jardín y se sorprende al ver entrar a un grupo de mariachis que cantaron la famosa canción mexicana ‘Cielito lindo’. Hailey permaneció sentada en la mesa apreciando la música mientras su esposo grababa el momento.

Previamente, Bieber compartió una serie de fotos de su esposa para felicitarla por su primer Día de las Madres. Justin Bieber y Hailey Bieber tienen un hijo llamado Jack quien nació el 26 de agosto de 2024.

Con esta publicación Justin Bieber y Hailey Bieber entierran los rumores de una crisis en su matrimonio. Bieber dejó de seguir a la dueña de Rhode en redes sociales y se especuló que la pareja estaba enfrentando una crisis por el presunto consumo de sustancias de Justin Bieber.

Durante los últimos meses Justin Bieber ha despertado la preocupación de sus seguidores debido a su comportamiento y actitudes en público. Aunque su representante negó que el cantante tuviese problemas de adicciones, Bieber fue visto en una fiesta posterior al festival de Coachella en estado inconveniente y bailando de manera extraña junto con otro grupo de personas.

Asimismo el cantante ha tenido varios encontronazos con paparazzis quiénes lo esperan a su salida de cafeterías y otros lugares que frecuenta en Los Ángeles. Bieber ha manifestado su molestia por la persecución de los fotógrafos. Sin embargo, aseguró que no tiene intenciones de irse de Los Ángeles.

“Todos me dicen que me vaya de Los Ángeles. ¿Creen que me van a intimidar para que me vaya de donde más se necesita mi influencia? ¿Cómo podemos cambiar si huimos de la oscuridad?”, planteó el cantante de 31 años. Asimismo el cantante aseguró que en su vida como padre y esposo hay entornos en los que no quiere estar involucrado. “Yo también me he visto envuelto en la naturaleza transaccional de Hollywood. Es vergonzoso, pero dicho esto, no quiero tener nada que ver con eso como adulto con esposa e hijo. Solo quiero sumergirme en la cultura, aprender de todos, y ser un defensor del AMOR Y LA IGUALDAD”, agregó

Sigue leyendo:

Justin Bieber explota contra un paparrazzi: “Solo les importa el dinero”

Justin Bieber lamenta la muerte de su abuelo: “Me dolerá”

Hailey Bieber muestra cómo luce su cuerpo al padecer quistes ováricos