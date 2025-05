Karol G revela su lucha contra la resistencia a la insulina en su documental

La cantante colombiana Karol G reveló aspectos inéditos de su vida y su carrera en su documental ‘Mañana fue muy bonito’. Uno de esos detalles de su vida que contó en este documental de Netflix, y que su público desconocía, era sobre la condición de salud que padece y que afecta directamente su aspecto físico.

La propia cantante explicó en el documental que padece una condición hormonal que genera cambios repentinos en su peso, el cual puede aumentar o disminuir de un día para otro. La condición que padece Karol G se llama resistencia a la insulina.

“Karol recibe un tratamiento diario para una condición hormonal que afecta sus niveles de insulina”, se lee en un mensaje que expone el material.

La intérprete explicó cómo esta condición hormonal afecta drásticamente su peso. “Tengo una condición médica que causa aumento de peso y que siempre ha sido criticado (…) Hoy yo me levanto con el six pack (los músculos abdominales), súper flaquita y mañana me puedo levantar súper hinchada, con el estómago inflado y no lo puedo controlar”.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y de los Riñones, la resistencia a la insulina se produce cuando las células de los músculos, grasa e hígado no responden a la insulina y no absorben fácilmente la glucosa en la sangre.

Esto ha causado un impacto muy fuerte en la salud y aspecto de Karol G pero la artista ha sabido encontrar la manera de lidiar con eso. La cantante sigue una alimentación balanceada, tratamientos de acupuntura y otras maneras para lidiar con esta condición.

La resistencia a la insulina ocasiona que el páncreas trabaje extra para compensar la insulina lo que puede causar fatiga, aumento de peso, dificultad para perderlo y, con el tiempo, diabetes tipo 2.

Karol G habla de su relación con Anuel AA

En ese documental la artista reveló otro aspecto importante de su vida. Karol G habló de cómo fue su mediática relación con el boricua Anuel AA. Según dijo, fue una relación muy “tóxica” y que sentía que estaba en “un infierno”.

“En mi relación pasada fue muy tóxico salir de ahí, muy difícil. Yo me despertaba y sentía como que me iba a morir”, partió diciendo ‘La Bichota’. Sentía que como persona no tenía un valor. No podía ver el éxito, no podía ver la grandeza, sentía que era algo de lo que no iba a poder salir, que no iba a ser capaz (…) Cuando uno lo que está haciendo es sufrir, todo el tiempo sufriendo y sufriendo, uno no se quiere ir para no sufrir. Era una fuc-ing pesadilla, fue un infierno”.

