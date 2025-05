Zellnor Myrie: “Si invertimos en vivienda y cuidado infantil es más fácil que la gente se quede aquí”

Es época electoral en la Gran Manzana y aunque el senador estatal Zellnor Myrie está abajo en las encuestas en la lucha por la Alcaldía, el político de Brooklyn se muestra confiado en que la visión que tiene para mejorar el rumbo de Nueva York, pronto convencerá a más votantes para que lo apoyen en las urnas en las primarias del partido demócrata, el 24 de junio.

Hijo de padres costarricenses, quienes llegaron a Nueva York persiguiendo el “sueño americano”, el candidato a la máxima jefatura de la Ciudad, de 38 años, insiste en que es momento para que los neoyorquinos del común puedan vivir mejor.

Con esa premisa en mente, y la promesa de implementar una agenda local que permita que los neoyorquinos de bajos y medianos ingresos (la amplísima mayoría), puedan verdaderamente costear los gastos que implica vivir en los cinco condados, Mirye madrugó y habló con El Diario NY sobre qué lo mueve a lanzarse al ruedo de la contienda por la Alcaldía y lo que espera hacer desde el cargo.

Promover un permiso local de trabajo para indocumentados, construir 1 millón de apartamentos, otorgar cuidado infantil gratuito, extender el preescolar hasta las 6:00 de la tarde en las escuelas, invertir en programas extracurriculares para todos los estudiantes, financiar al NYPD e incrementar herramientas para que respondan por sus actos, y plantársele a Trump defendiendo a Nueva York como Ciudad Santuario, son el norte del plan del político latino, nacido en Brooklyn. Congelar las rentas no cuenta con su apoyo.

Zellnor Mirye tiene claro además, que para desbancar al actual alcalde, Eric Adams, a quien solo le desea “buena suerte”, deberá conquistar a más votantes, a quienes les advierte que no cometan el error de apoyar al exgobernador, Andrew Cuomo, primero en las encuestas.

Sin pelos en la lengua, el candidato asegura que elegir al exmandatario estatal como alcalde sería desastroso para la Gran Manzana, no porque “se lo imagine”, sino porque basta ver “su historial como gobernador. No ayudó a la ciudad y quitó recursos”.

Candidato, todos los aspirantes a la Alcaldía tratan de mostrarse casi como salvadores de la ciudad con muchas promesas, pero ¿qué hace su plan para Nueva York más creíble y por qué los neoyorquinos deberían votar por usted?

“Mis dos padres son de Costa Rica, ambos llegaron aquí y trabajaron en fábricas. Y todos sabemos que el punto de venir a Nueva York es venir en busca de oportunidades, por eso vinieron. Ellos querían criar a su familia aquí, querían tener buenos trabajos, estar seguros y ponerme en el camino al éxito. Sabían que venían a la Ciudad de Nueva York buscando oportunidades. Yo fui a una escuela pública en Brooklyn. Mi mamá, que me ama mucho, me decía que ella no podía ayudarme con mis tareas, que yo necesitaba poner atención. Y tuve el beneficio de ir a una buena escuela pública que tenía un programa después de clases donde me cuidaban mientras ella podía seguir trabajando para llevar comida a la casa sabiendo que yo estaba en un lugar seguro. Eso fue lo que me puso en el camino a poder ir a Brooklyn Tech, Fordham university, Cornell University. Me convertí en abogado, me volví senador. Represento al distrito donde he vivido y donde crecí, pero esas oportunidades por las que mis padres vinieron desde Costa Rica se han perdido hoy para muchos neoyorquinos y por eso yo estoy compitiendo por la Alcaldía, porque yo quiero representar una oportunidad para todos los neoyorquinos. Quiero que todos tengan oportunidades”.

¿Y cómo propone hacer eso?

“Quiero hacerlo de diferentes maneras. Número 1, la mayoría de gente no encuentra un lugar asequible para vivir en Nueva York. Por eso necesitamos un plan grande y audaz de vivienda para bajar el costo de vida y permitir a la gente encontrar un lugar. Voy a entregar 1 millón de casas en los próximos 10 años para que todos tengamos un lugar donde vivir en la ciudad. Yo crecí en un apartamento de renta estabilizada, y esa es la única razón por la que hoy estoy aquí, todos deberían tener esas protecciones. También quiero que todos los niños tengan programas de calidad gratuitos después de la escuela, porque la mayoría de neoyorquinos, particularmente la comunidad inmigrante, que trabaja muy duro, no salen del trabajo antes de las 2:30 de la tarde, cuando salen los niños de la escuela. En el caso de los niños de pre-escolar y kínder, quiero hacer algo diferente. Quiero extender el horario hasta las 6:00 de la tarde y quiero que los niños hasta grado 12 tengan programas extracurriculares gratuitos para todos y de calidad. Pero también tenemos que hablar de seguridad pública y que de verdad nos mantengamos seguros. Yo quiero que la policía regrese a lo que era antes de la pandemia, en el 2018, y resuelva la criminalidad. Esta es una ciudad que tiene niveles bajos de resolución de crímenes y no los resolvemos en los índices en que se debería. Específicamente con tiroteos, quiero que resolvamos todos los tiroteos y también invertir en prevención de la criminalidad con aumento del empleo juvenil. Mi primer trabajo fue en un programa de empleo de verano para jóvenes. Quiero darle esa oportunidad a cada joven de la ciudad”.

El alcalde Adams nos dijo en entrevista que la diferencia entre él y la mayoría de oponentes, como usted, es que prometen cosas que no van a poder cumplir. ¿De dónde va a salir todo el dinero para financiar esos proyectos?

“Cada administración proyecta cuál va a ser el costo de sus gastos y lo hace al principio del año para después ver en la mitad del año que se han sobre estimado, y ven que el presupuesto real costó menos de lo que proyectaron. Eso lo han hecho todos los años. Por eso creo que hay que ser honestos sobre el proyecto de presupuesto y actualmente como Ciudad estamos gastando menos, por ejemplo en los recién llegados. Hay dinero en el Departamento de Servicios de Desamparados que podemos usar directamente desde el primer momento para la implementación del programa de cuidado infantil. Podemos también expandir desde el primer año el pre-kínder y el kínder con esos fondos ahorrados. Otra cosa es que no hacemos suficientes auditorías a la Ciudad ni sobre los impuestos que muchos negocios le deben a la Ciudad. Creo que ahí podemos encontrar parte de ese dinero que necesitamos. También, cuando hagamos inversiones al principio, como va a ser el caso del cuidado infantil, el aumento de los ingresos por impuestos va a crecer porque más personas van a querer venir aquí y criar a sus familias aquí. La gente va a poder tener diferentes tipos de trabajo y mejores trabajos por la ayuda de cuidado infantil que les vamos a dar, y eso se devuelve. En otros lugares donde ya han hecho esto, han visto que los ingresos suben y lo que surge es suficiente para pagar los programas. Si no invertimos ahora, habrá más gente yéndose de la ciudad porque no pueden costear la vida aquí. Los datos nos dicen que por cada dólar que invertimos recibimos más, porque la gente va a poder invertir más en la economía. Si invertimos en vivienda y en cuidado infantil gratuito, es más fácil que la gente se quede aquí. Si pueden costear un apartamento, si pueden tener cuidado infantil, tener programas después de la escuela gratis, eso los va a mantener aquí en vez de querer irse como pasó en el 2,022, cuando 70,000 neoyorquinos se fueron, porque no pudieron costear vivir aquí. Tenemos que enfocarnos en las condiciones para hacer que la gente se quede aquí”.

Senador Zellnor Mirye, candidato a la Alcaldía de NYC. Foto: Edwin Martinez Crédito: Edwin Martínez | Impremedia

Congelar las rentas sería un buen comienzo para que la gente sienta que puede costear mejor sus gastos. ¿Usted apoya congelar los arriendos?

“No. Yo voy a elegir para la Junta Reguladora de Rentas a gente que entienda las batallas de los inquilinos, pero no les voy a hacer el llamado a que congelen las rentas. Yo he propuesto que la solución al problema es tener más viviendas. Tenemos que construir más viviendas y tenemos que hacerlo rápido, y viviendas de todos los tipos. Viviendas donde la gente pueda criar a sus familias, pero también viviendas para profesionales jóvenes que están empezando sus carreras. También creo que debemos darle más protecciones a los arrendatarios. La Ciudad cuenta con el programa ‘Derecho a consejería’, donde si alguien está en riesgo de ser desalojado puede tener un abogado, pero el programa no cuenta con los recursos necesarios. Yo lo voy a financiar completamente. Quisiera extenderlo también extender a dueños de viviendas que están enfrentando remates o ejecuciones hipotecarias que tengan la misma consejería, pero si no nos ponemos serios en construir más viviendas, el costo seguirá aumentando”.

¿Y cómo va a manejar al NYPD y la seguridad? ¿Es partidario de quitarle fondos a la policía?

“A mi mamá la robaron a punta de pistola cuando era joven, estábamos en un ascensor juntos. Y su visión del mundo se basa en esa experiencia. Cuando ella ve a un policía se siente más segura y muchos neoyorquinos se sienten así. A mi también los policías me rociaron gas pimienta en una protesta y me arrestaron bajo cargos falsos, y tuve que demandar al Departamento de Policía. Mi experiencia también refuerza mi visión sobre la policía. Pero coincido con la mayoría en que podemos manejar esas dos cosas juntas. Nosotros queremos tener policías que nos mantengan seguros, pero también que no sobrepasen la línea. Y ese es el rol del alcalde, asegurar que tengamos suficientes policías que tengan seguras a nuestras comunidades, pero al mismo tiempo contar con mecanismos para que rindan cuentas cuando crucen la línea. Por eso vamos a poner más recursos para el manejo de denuncias de civiles, más detectives para resolver el crimen y más programas para prevenir la delincuencia como los programas después de la escuela para todos. Mi trabajo como alcalde será mantener segura a la gente con todo lo que he mencionado”.

En este momento el exgobernador Andrew Cuomo está a la cabeza de las encuestas casi como ganador absoluto. ¿Cómo sería Nueva York bajo una Alcaldía de Cuomo?

“En este caso no tenemos que imaginarnos cómo sería, porque ya sabemos cómo va a ser. Basta con mirar su historial: él fue gobernador, él tuvo el poder cuando estuvo en el cargo y no ayudó a la ciudad. Lo que hizo en cambio fue que le quitó recursos a la ciudad. Hizo recortes de dinero en nuestras escuelas y en nuestros hospitales. Durante el COVID, cuando nuestras comunidades sufrieron duramente y enfrentaron lo peor, un reporte mostró que trabajadores de la salud tuvieron que usar bolsas de basura como uniformes para protegerse porque Andrew Cuomo no les dio indumentaria mientras estaba en gestiones de supervisión excesivas. No le dio seguridad a la gente. Andrew Cuomo no ha sido amigo de nuestras comunidades y eso para mi es profundamente ofensivo de alguien que nació y creció en nuestra. Mientras fue gobernador tuvimos que pelear por cosas básicas contra él. Tenemos que recordarle a la gente el historial que él tuvo porque ahora él quiere hacerle creer a la gente otra cosa y yo voy a hablarle a la gente de eso”.

Para nadie es un secreto que la comunidad inmigrante está bajo ataque desde la administración federal y aunque las personas sin papeles no pueden votar, son parte de esta ciudad y muchos forman parte de familias mixtas. ¿Qué va a hacer como Alcalde por los neoyorquinos indocumentados?

“Creo que en este momento necesitamos un Alcalde, no solo que tenga un plan sobre qué va a hacer con la Ciudad de Nueva York sino también que proteja a nuestra comunidad inmigrante. Tenemos en este mismo momento a una administración vendida que le ha permitido a ICE y a Trump hacer cualquier cosa que ellos quieran hacer en la ciudad. Necesitamos un alcalde que le ponga fin a eso y que ponga el pecho, y para eso tengo un par de ideas. Primero estoy proponiendo algo que se llama ‘Trabajos NYC’, que crearía un permiso de trabajo específicamente para poder trabajar en Nueva York para que toda la gente pueda trabajar. Si los negocios necesitan gente con eso podrían contratar a trabajadores sin papeles que están aquí. Algunas personas me dicen que ninguna otra ciudad ha hecho eso antes y les respondo que nosotros podemos hacerlo. Estamos en la Ciudad de Nueva York y vamos a hacerlo, vamos a luchar por eso, vamos a darle la oportunidad a los inmigrantes que están aquí de tener ese permiso de trabajo”.

Suena muy esperanzador para miles de inmigrantes sin papeles que ahora batallan más para poder trabajar sin poder tener permisos de trabajo. Pero ¿pretender crear un programa así no va a hacer que el gobierno federal fácilmente lo demande, porque va contra le ley, y al final se quede solo en buenas intenciones?

“No. Yo soy abogado. Me he leído la ley de casos y creo que aquí podemos tener un caso para armar y legalmente estamos autorizados para hacerlo. No sabremos si podemos lograrlo si no lo intentamos. No creo que la primera acción sea no intentar. ¡Vamos a intentarlo! y si nos demandan, ¡qué nos demanden!. Veamos qué podemos hacer. Pero al menos, si no buscamos maneras de ayudar con el problema y solo nos lo quitamos de las manos, no tiene caso. Hagamos algo grande y forcémoslos. Podemos ir a la defensa basados en la Enmienda 10 de la Constitución que nos permite no cooperar ni actuar con los asuntos del gobierno federal. Hemos tenido esta conversación antes con cuestiones sobre ICE y el tipo de cooperación que se puede tener. Nosotros somos una Ciudad Santuario y lo mínimo que podemos hacer es proteger el estatus de nuestra Ciudad Santuario. Y no es un asunto político. Alcaldes republicanos como Rudy Giuliani defendían nuestras leyes de Ciudad Santuario, porque entendían lo que significa la comunidad inmigrante para la Ciudad de Nueva York. Hemos visto como esta administración está intentando quitarnos dinero, dinero que los contribuyentes ya han pagado, dinero que necesitamos para que la Ciudad se mueva. Y yo voy a pelear por eso en la corte, apoyándonos en la Enmienda 10. Y si se rehúsan a obedecer lo que ordena la corte, creo que estamos parados en un terreno firme, y tenemos que prepararnos para ir a otro nivel y considerar retener nuestros impuestos. Ellos no están jugando en el gobierno federal. Ellos están haciendo lo que quieren, y él (Trump) está haciendo exactamente lo que dijo que iba a hacer. Tenemos que presionar y liderar en este momento. Y ese es el tipo de Alcalde que yo quiero ser. Y literalmente no estaría aquí si no viniera de inmigrantes”.