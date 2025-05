¿Quién ganó la prueba del líder de la semana en La Casa de los Famosos All-Stars?

Caramelo, uno de los habitantes más mediáticos de La Casa de los Famosos All-Stars, logró que le reconocieran como ganador de la prueba de líder de la semana en el reality show de la cadena Telemundo, que se acerca a su gran final.

Luego de que La Jefa le diera el triunfo a Rosa Caiafa, pero muchos usuarios en las redes sociales reclamaban trampa, se rectificó y este viernes anunciaron que el expelotero dominicano es quien ganó este desafío.

Por esta razón, el jugador tiene varios beneficios, como inmunidad en la nominación, dormir en la suite y además podría salvar a uno de los nominados de esta semana, si gana el reto de este viernes contra algunos de sus compañeros.

El hecho de que Caramelo ganara la prueba de líder lo pone en una posición cómoda, al menos por estos días, pues no tuvo que preocuparse por estrategias, alianzas o llamados al público para que voten por él, debido a que no podían darle puntos.

El creador de contenido recibió esta noticia como un aliento, debido a que este lunes eliminaron a Manelyk González, quien le robó el corazón dentro de la mansión.

Algunas personalidades pedían también la revisión del resultado de la prueba, pues consideraban que Rosa no hizo las cosas como correspondía.

Maripily Rivera fue una de las que alzó su voz en Instagram para hablar del tema. “Eso de repetir la prueba no es correcto porque el año pasado sucedió algo así y le dieron el liderazgo a otra persona. Eso no lo debe olvidar el público porque el público se acuerda, pero ellos decidieron repetir la prueba”, dijo más temprano.

Además de esto, suplicó: “Le pedimos a Dios que Caramelo quede líder porque producción está protegiendo al cuarto Fuego, no nada más en este juego de líder, en otras ocasiones ha ocurrido lo mismo. Endemol son los que producen este reality, no Telemundo, porque ellos no están metidos en las grabaciones”.

Sigue leyendo:

· Manelyk protagoniza fuerte posicionamiento contra Lupillo, en plena gala frente a Javier y Jimena

· Señalan a Telemundo, luego de la prueba del líder, alegando que Rosa Caiafa hizo trampa

· “La Jefa” de La Casa de los Famosos All-Stars anuncia: “Esta noche el líder logra la salvación y la delantera”