Lindsay Casinelli reflexiona tras su salida de Univision a casi un año

Lindsay Casinelli es una periodista venezolana que formó parte de la nómina de Univision durante más de una década, pero en agosto de 2024 anunció la salida de la planta televisiva, un hecho que, sin duda, conmovió a quienes seguían su trabajo en el ámbito deportivo. Fue en el programa “Despierta América” donde le hicieron una emotiva despedida.

Durante una conversación con Rodner Figueroa, ella habló de cómo se dieron las condiciones para salir del canal de televisión: “Honestamente, yo creo que si no me hubiesen dicho que tenía que hacer ciertas cosas para poder seguir, yo me hubiera quedado, pero bajo las condiciones, quiere decir un despido ¿no?, o un despido lindo porque no fue un despido malo, no me dijeron un día yo sin esperarlo te vas de aquí, cosa que agradezco enormemente“.

La periodista mencionó que no era posible para ella hacer sus maletas para irse a vivir a otro país y continuar en Univision, lo que la llevó a rechazar la oferta laboral que le hizo la empresa: “Para mí no era una opción con mis hijos en este momento llevármelos a México. A lo mejor, yo sola lo hubiese hecho, con los niños no. Yo decidí que me quedaba con la otra opción que era salir de forma amistosa, donde se me pagó por un año de trabajo para que yo estuviera tranquila”.

Lindsay manifestó lo difícil que era ir al canal sabiendo que tenía fecha de salida, ya que durante todos estos años de carrera sacrificó muchos planes personales, aunque destacó que todo fue voluntario: “Es como que te pregunten: ¿cómo te quieres morir de una enfermedad o de golpe? ¿No?, porque yo me morí de una enfermedad en Univision y es triste cuando tú todos los días vas al trabajo sabiendo que es tu último evento”.

“El día que pasa, ya estás. Ya lloraste todo lo que tenías que llorar; yo lloré seis meses. Yo pensaba que cuando saliera de Univision se acabó mi carrera y resulta que no. Quiero regresar a comunicar, me encanta comunicar”, agregó.

Casinelli, durante varios meses, conoció la fecha de su último programa en vivo, ya que decidió no emprender una nueva vida en México. Además, aprovechó para resaltar aspectos positivos en la maternidad, ya que, por el horario que debía cumplir en Univision, no podía compartir mucho con los más pequeños de la casa, y ahora eso ha cambiado.

Sigue leyendo:

· Lindsay Casinelli llorando se despidió en Despierta América

· Quién es Lindsay Casinelli, la periodista venezolana que salió de Despierta América

· Famosos reaccionaron a la salida de Lindsay Casinelli