Nicky Chávez dice quién quiere que gane La Casa de los Famosos All-Stars

Nicky Chávez, creadora de contenido y fiel seguidora de La Casa de los Famosos All-Stars, dijo en su cuenta en X quién quiere que gane el reality show, luego de la salida de Manelyk González, a quien apoyaba insistentemente.

La hija del exboxeador Julio César Chávez afirmó: “Ojalá el primer lugar sea de Adame o Caramelo y el segundo Rey o Dania”.

Algunos usuarios la señalaron porque ahora sí está apoyando a Dania Méndez, a quien en su momento criticó. Ante estos mensajes, Nicky Chávez respondió: “No le tiré mierd*, su juego no me gustó y lo externé porque varias veces traicionó y quiso quedar bien donde después le dieron la espalda (Lupillo) yo sostengo lo que digo, así como comenté que desde que se fue Paty, Dania volvió a ser divertida y se olvidó del discurso de los seres de luz que no solamente yo odié”.

La salida de Manelyk González, quien muchos pensaban que iba a ganar el reality show, ha movido las cosas dentro de la casa, pero también en la audiencia, pues ahora pueden apoyar a otro de los habitantes para que gane el programa de telerrealidad.

Por ahora, los jugadores se mantienen analizando estrategias y sobre todo intentando conectar con el público, pues ya se acerca la final y la votación es clave para lograr ocupar uno de los tres primeros lugares del reality show.

También influye el apoyo que algunos famosos dan a los habitantes, para intentar promover el voto hacia uno de ellos y así ayudarlos en la conquista del preciado maletín con $200.000 dólares en efectivo.

Los competidores que se mantienen dentro de la mansión hasta esta semana son: Alfredo Adame, Rosa Caiafa, Paulo Quevedo, Luca Onestini, Rey Grupero, Niurka Marcos, Caramelo y Dania Méndez.

