Carolina Sandoval le respondió a una usuaria que le dijo que se le notaba la edad 

La presentadora de televisión Carolina Sandoval le respondió a una usuaria que le dijo que lucía bien, pero que ya se le notaba la edad que tiene.

En un video que subió a su cuenta en Instagram, la venezolana dijo que no entiende la razón por la que hay quienes le dejan comentarios negativos en sus publicaciones.

“Cada vez que veo comentarios pasivo-agresivos como este que tienen aquí, me pongo a pensar, ¿qué necesidad hay de escribirle a una persona algo bonito con un contexto de si tú le dirías a una señora ‘te ves super bonita, pero se ve que el tiempo ya ha pasado”, comentó.

Luego de esto, explicó que se siente orgullosa de tener 51 años, pues considera que ha vivido a plenitud, así sea con altos y bajos.

“¿Tú sabes cuántas personas se frikean en redes sociales, se cubren la edad con lentes, yo me cubro del sol, porque me da una alergia y no quiero que me dé la luz”, explicó sobre las razones por las que no se siente acomplejada con ser una mujer de esa edad.

Luego, explicó que las mujeres están expuestas al cambio de la vida y no deberían fingir otra edad por la moda o las tendencias. “Sinceramente, este mundo está tan loco, que si vamos bailando al ritmo de la gente, nos acabamos”, finalizó en su video la presentadora de televisión.

Algunos usuarios reaccionaron a esta publicación con mensajes como: “Eres única, arriba las mujeres que nos apoyamos, aunque no nos conozcamos”, “Te ves espectacular. Tú sigue adelante, echándole cada día ganas. Que esos comentarios te sirvan más bien para subir tu autoestima. A esas personas, muchas bendiciones del cielo”.

También hubo otra usuaria que le dijo: “Esas personas carecen de regulación emocional. No saben comunicarse de manera sana o constructiva. Comentarios pasivos agresivos es una táctica manipuladora y estas personas proyectando sus propias inseguridades, se sienten invisibles, insuficientes y no han sanado. Es la manera de descargar mediante mensajes velados. Es una señal clara de desconexión con la autoconsciencia. Que bueno les respondes. Yo hago lo mismo”.

