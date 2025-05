Florentino Pérez y el Real Madrid se despiden de Luka Modric

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, expresó su admiración y gratitud hacia Luka Modric, quien concluirá su etapa en el club tras la disputa del Mundial de Clubes en junio. El mandatario destacó que el “legado” del mediocampista croata “permanecerá para siempre” como parte de la historia del conjunto merengue.

“Luka Modri? permanecerá para siempre en el corazón de todos los madridistas como un futbolista único y ejemplar, que ha representado siempre los valores del Real Madrid. Su fútbol ha enamorado al madridismo y a todos los aficionados en el mundo. Su legado permanecerá para siempre”, manifestó Pérez en un comunicado oficial difundido por el club.

El club capitalino también informó que Modric recibirá un homenaje este sábado en el estadio Santiago Bernabéu, cuando el equipo se enfrente a la Real Sociedad.

“Una de las más grandes leyendas”

En la nota, la institución blanca destacó la carrera del actual capitán, recordando que se trata del jugador más laureado en la historia del club. “El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las más grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial”, comienza el comunicado.

Modric llegó al Real Madrid en 2012 procedente del Tottenham y ha sido pieza clave en una de las eras más exitosas del club. En sus trece temporadas como madridista, acumuló un impresionante palmarés de 28 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 5 Supercopas de España.

En el plano individual, su trayectoria también ha estado marcada por distinciones de gran prestigio. “A nivel individual, Modrić ganó en 2018 el Balón de Oro, el Premio The Best al Jugador de la FIFA y fue designado Jugador del Año de la UEFA. Ha formado parte en 6 ocasiones del Once Mundial FIFA FIFPro y ha sido designado 2 veces como Mejor Centrocampista de la Champions League”, recuerda el club.

