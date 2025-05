Carolina Sandoval muestra cómo luce con bikini luego de su cambio de implantes  

La presentadora venezolana de televisión Carolina Sandoval subió a su cuenta en Instagram un video en el que mostró cómo quedó su busto luego del cambio de implantes que le hicieron.

“Hoy por primera vez me puse el traje de baño luego de la cirugía. No le vayan a decir al doctor que lo hice, no voy a ir a tomar sol, pero es que tenía mucha curiosidad de ver cómo me veía con otra talla y un traje de baño chiquitito”, dijo.

Luego de esto, la co-conductora del programa ¡Siéntese Quien Pueda! dijo que se siente contenta con el resultado y asegura que no es el definitivo, pues no se ha desinflamado por completo.

El cambio de imagen de Carolina Sandoval

“Me quedé loca, mal, ¿esto es en serio? O sea”, dijo.

La Venenosa, como también es conocida, bromeó con que lo mejor era que su doctor no viera el video. “Vamos a bloquearlo porque todavía yo no me he quitado las vendas, porque utilizo una cremita para agarrar y seguir con el proceso de cicatrización”, dijo.

Comentó que tiene muchas ganas de irse a la playa, pero no puede, pues no ha terminado de recuperarse de la operación y no debe exponerse al sol.

“¿Ustedes están viendo esto? Ya, se acabó el exhibicionismo, ahora he cambiado, soy una mujer de luz, elegante y sin mostrar”, agregó.

La venezolana explicó que hay muchos tabúes en relación con esta operación, pero siente que no son verdad. “No tengo ni un mes operada, pero mira el trabajo. Está tan espectacular que por donde los doctores cortan, este doctor tiene una buena mano del carrizo que yo le pregunto por dónde abrió, pero solo parece sombrita”.

Al final del material, añadió que ha escuchado a muchas conocidas que no se quieren hacer esta cirugía por las cicatrices, pero indicó que se trata de algo normal.

“¿Qué es eso de que las cicatrices ajá? Yo me siento y eso que todavía no me puedo poner traje de baño”, afirmó.

