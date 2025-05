Nicky Jam canceló su concierto en Nueva York por motivos de salud

El cantante puertorriqueño Nicky Jam canceló el concierto que tenía programado para el domingo 25 de mayo en Nueva York debido a que está enfrentado problemas de salud que le impiden ofrecer un show en vivo.

A través de un comunicado publicado en su cuenta de Instagram, Nicky Jam informó a sus seguidores que el motivo de la cancelación se debe a “pérdida de mi voz, fiebre y el comienzo de una bronquitis”.

“Lamento profundamente tener que decirles que tuve que cancelar mi esperado show en la ciudad por la pérdida de mi voz, fiebre y el comienzo de una bronquitis que se me agravó posterior a mi show en Montreal la noche de ayer, (sábado)“, explicó el artista en el comunicado.

El concierto de Nicky Jam llevaba por nombre “Nicky Jam Memorial Day Concert – Under Water” y se realizaría en Noble Street, Brooklyn, a las 3:00 p.m.

Según el intérprete de ‘El Amante’, hizo todo lo posible para poder presentarse en el show pero el equipo médico le recomendó reposo para poder recuperarse adecuadamente.

“Desde anoche mi equipo, incluyendo manejo, booking, DJ, bailarines, staff y promotores han estado muy pendientes de mi evolución sin poder tener una mejoría el día de hoy (domingo), lo que llevó a postergar mi presentación. Me esforcé con la esperanza de poder presentarme desde que aterricé, pero mi cuerpo me lo impidió y el equipo médico me confirma que necesito descansar para sanar adecuadamente, lo cual nunca me había pasado en mis 30 años de carrera“, abundó.

El cantante se excusó con su fanaticada por no poder presentarse en el show y prometió compensarlo en un futuro. “Sé cuánto esperaban este show, y créanme, yo también. Sin embargo, el apoyo de ustedes significa todo para mi. y me parte el corazón fallarles. Prometo compensarlo en cuanto esté recuperado y pueda darles la presentación que se merecen la cual anunciaremos muy pronto junto a los promotores. Los amo”, concluyó en el comunicado.

La cancelación del concierto causó diversas reacciones en redes sociales. Muchos manifestaron su deseo de que el reguetonero se recupere pronto de este cuadro de salud, mientras que otros reclamaron que la cancelación del show la hizo poco antes de iniciar el concierto.

