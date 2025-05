Bajan los precios de los vuelos para este verano: Aprovecha estas estrategias para viajar más barato

El verano tradicionalmente marca el inicio de la temporada alta de viajes, cuando millones de personas reservan vuelos, preparan maletas y configuran respuestas automáticas de correo electrónico. Sin embargo, 2025 presenta una situación inusual que beneficia directamente a los viajeros: los precios de los vuelos han disminuido significativamente.

Según Eric Rosen, director de contenido de viajes de The Points Guy y datos del reporte de Kayak, los precios de vuelos para viajes de verano han bajado un 7% comparado con el año anterior. “Es bastante significativo que los precios caigan tanto”, explicó Rosen en declaraciones recientes.

Esta reducción representa una oportunidad excepcional para quienes han postergado sus planes vacacionales por motivos económicos. Los expertos en la industria consideran que una disminución del 7% en tarifas aéreas durante temporada alta es prácticamente histórica.

Vuelos internacionales: Las mejores ofertas

Los vuelos internacionales muestran descuentos aún más atractivos. Destinos de larga distancia como Sydney, Hong Kong y Berlín registran reducciones del 23%, 16% y 13%, respectivamente. Estas cifras convierten a 2025 en el año ideal para realizar ese viaje soñado al otro extremo del mundo.

Europa se perfila como el continente más beneficiado por esta tendencia. Ciudades como Estocolmo y Milán presentan descuentos cercanos al 20%, convirtiendo el sueño de unas vacaciones románticas europeas en una realidad más accesible. Los vuelos a París, Roma y Barcelona también muestran reducciones significativas, aunque en menor medida.

Esta disminución de precios no es casualidad. Rosen y su equipo han identificado un “ablandamiento de la demanda” en fechas tradicionalmente concurridas como el 4 de julio y el fin de semana del Día del Trabajo.

Varios factores contribuyen a esta situación: la incertidumbre generada por las políticas arancelarias del presidente Donald Trump, la implementación de nuevas reglas de Real ID, y algunos problemas operativos en aeropuertos principales como Newark. Estos elementos han creado confusión y cautela entre los viajeros estadounidenses.

Estrategias para maximizar el ahorro en tu próximo viaje en verano

Prepago en Moneda Extranjera

Para viajes internacionales, Rosen recomienda prepagar alojamientos y transporte en moneda extranjera fuerte como el euro, la libra esterlina o el dólar neozelandés. “Quieres asegurar ese precio ahora porque no estamos seguros de qué pasará con las fluctuaciones debido a cambios monetarios”, advierte.

El proceso es sencillo: cambiar dólares por la moneda extranjera y realizar pagos mediante transferencias bancarias o plataformas como PayPal. Esta estrategia protege contra posibles devaluaciones futuras del dólar.

Documentación y tiempo extra

Con las nuevas reglas de Real ID, los viajeros pueden usar pasaportes válidos como alternativa. Sin embargo, Rosen aconseja llegar con tiempo adicional al aeropuerto, ya que la TSA podría hacer preguntas adicionales durante el proceso de seguridad.

Destinos emergentes y rutas nuevas

Una estrategia inteligente consiste en explorar destinos menos conocidos que las aerolíneas están incorporando a sus redes. Estos lugares ofrecen precios más bajos y menor congestión turística.

Por ejemplo, United Airlines lanzará el 7 de junio una ruta hacia Madeira, región autónoma de Portugal conocida como “el Hawaii de Europa”. Este destino ofrece la experiencia europea con vuelos más cortos y precios introductorios atractivos.

El 14 de junio, United también iniciará vuelos hacia Groenlandia (territorio danés), perfecto para viajeros aventureros que buscan experiencias únicas. Estas rutas nuevas frecuentemente incluyen promociones especiales para generar demanda inicial.

El turismo doméstico también beneficia

Los precios reducidos no se limitan a vuelos internacionales. Con los precios de gasolina estabilizándose, el turismo doméstico presenta oportunidades excelentes para quienes prefieren viajar por carretera.

Rosen sugiere explorar “lugares maravillosos en tu patio trasero que tal vez no hayas considerado y que están a distancia de manejo”. Ciudades como Tucson, Arizona, destacan por sus festivales gastronómicos de verano, mientras que Indianápolis ha experimentado un renacimiento con la apertura del primer hotel de lujo en 2 décadas.

Buffalo, Nueva York, también emerge como destino atractivo con numerosos festivales y nuevos restaurantes programados para el verano 2025.

Para quienes viven en ciudades principales, las staycations ofrecen valor excepcional. Los hoteles locales reducen tarifas significativamente cuando los residentes viajan fuera de la ciudad. “Las tarifas son más bajas, probablemente una fracción del precio que normalmente pagarías porque la gente está saliendo de la ciudad”, explica Rosen.

Además, los restaurantes exclusivos de estos hoteles tendrán disponibilidad, y las piscinas y spas estarán menos congestionados, mejorando la experiencia general.

Rosen también recomienda “cultivar las reservaciones”, revisando semanalmente precios de vuelos y hoteles después de reservar. Si el precio baja, los viajeros pueden cancelar (dependiendo del tipo de boleto) y reservar nuevamente, ahorrando dinero que puede aplicarse a futuras reservaciones.

Esta estrategia funciona especialmente bien con reservaciones de hotel reembolsables. Una habitación reservada a $600 que baja a $400 representa $200 de ahorro directo.

Contrario a creencias populares, no existe un día mágico de la semana para obtener mejores precios. “Las aerolíneas y hoteles tienen algoritmos muy sofisticados que determinan esos precios”, aclara Rosen. “No vas a burlar el sistema esperando hasta las 12:01 a.m. de un martes para comprar tu boleto”.

El verano 2025 se presenta como una oportunidad única para viajeros inteligentes. La combinación de precios reducidos, nuevos destinos accesibles y estrategias de ahorro probadas crea el escenario perfecto para unas vacaciones memorables sin comprometer el presupuesto familiar. La clave está en actuar con información y planificación estratégica.

