Christian Nodal se sincera sobre sus lesiones y la importancia de la terapia

Christian Nodal habló sobre todos los detalles de su vida personal que jamás habían sido abordados en las entrevistas. Mencionó que, de manera constante, se somete a masajes como parte de las secuelas de los cuatro accidentes que tuvo cuando iba en un carro. A sus 26 años, debe ser tratado por un especialista para aliviar los fuertes dolores que, hasta la fecha, padece.

Durante una entrevista en el programa Hoy, comentó sobre lo que le gusta hacer en aquellos días en los que no tiene concierto y se sinceró al respecto: “Me veo más o menos joven, pero tengo muchos problemas en la pierna, en la espalda alta y en la espalda baja, así que sí tengo que mantenerme con una masajista. He tenido cuatro choques. Me he caído y me he torcido el pie en conciertos. Entonces, tengo que tomar masajes y, una vez que me tomo el masajito, pues, no sé, ver películas pintar”.

Paul Stanley, reportero del programa, tuvo una conversación muy amena con el intérprete de “No me importa” y uno de los aspectos que tocaron fue buscar consejos de un profesional para tratar la salud mental. El mexicano no dudó en aceptar que, desde hace varios años, recibe ayuda para poder enfrentar situaciones difíciles que le han ocurrido. El esposo de Ángela Aguilar mencionó que todo esto lo ha ayudado a avanzar en ciertos aspectos de su vida.

“En Sonora, el psicólogo era como el loquero, pues es hasta que no estás loco que tienes que ir a terapia; hasta que ya te pasó algo muy malo. Cuando descubrí la terapia, no hace mucho, hace 3 años, me ayudó un montón a sobrellevar muchas cosas, aprender a analizar y todo”, añadió.

El intérprete del regional mexicano promocionó su más reciente álbum “¿Quién + como yo?”, donde podrán disfrutar de doce nuevos temas musicales. Además, él, que también es compositor, expresó que le gusta colaborar en la cocina cuando se trata de picar alimentos, ya que el tema de la sazón no se le da de la mejor forma, aunque es algo que disfruta cuando lo hace.

“Me gusta mucho la cocina, pero no soy bueno para cocinar; igual me gusta mucho cortar. La cocina no se me da bien, pero me encanta picar, no sé, las verduras lo que sea”, dijo.

