Poncho de Nigris aclara que nunca dijo que tuvo una relación con Angélica Vale

Poncho de Nigris es uno de los participantes del reality show de Canela TV, y él forma una de las tres parejas que han revelado secretos que involucran a destacadas personalidades del mundo del entretenimiento. En una ocasión, mencionó que se besó con Angélica Vale, y ella, durante un encuentro con los medios, aclaró que nunca tuvieron una relación amorosa, hecho que lo llevó a él a expresarse nuevamente.

“Me pareció bien, la verdad ¿qué te puedo decir? Es que yo nunca dije que anduvimos; ahí está bien claro en el reality que digo: ‘Me la encontré una vez y nos besamos’, cuando estaba en ‘Solo para mujeres’ y ella en ‘La Fea más Bella'”, agregó durante la conversación con los reporteros.

Poncho mencionó que en ningún momento dijo que entre ellos hubo un amorío, por lo que no entiende el motivo de sus declaraciones. Además, mostró su desacuerdo con la opinión que ella tuvo sobre los bailarines exóticos, ya que, para él, pudo haberse referido de una manera más respetuosa.

“Soy muy fan de su mamá y como era tan, fan cuando me la encontré, estábamos en un antro. Yo nunca dije que anduvimos; la admiraba como actriz y me parecieron muy despectivos los comentarios que hizo respecto a los strippers de ‘Solo para mujeres'”, manifestó.

El participante de reconocidos reality shows explicó que su intención no era verse envuelto en especulaciones sobre algo que ocurrió hace muchos años. A su vez, dejó claro que simplemente quiso hablar públicamente de una experiencia del pasado y dejar las cosas hasta ese punto.

“Le mando todo mi respeto y todo mi cariño. No quiero entrar en polémica; solo era un secreto que tenía guardado por ahí”, agregó para finalizar el tema con Angélica Vale, pero ¿qué fue lo que dijo la primera vez?: “La mamá no lo dejó salir conmigo porque dijo que yo era un desmadre, y la verdad no es cierto”.

