Nacho Casano revela violencia laboral tras polémica con Maripily Rivera

Nacho Casano y Maripily Rivera, en una de las galas de “La Casa de los Famosos All Stars”, sostuvieron un encontronazo luego de que él emitiera su opinión y ella, de manera drástica y sin motivo alguno, lo interrumpió y terminó gritándole para mostrar su desacuerdo con lo que estaba diciendo. En Telemundo le hicieron una entrevista a él, y le preguntaron si sería capaz de disculparla.

“La verdad es que ha dicho cosas bastante serias y me parece que no es un tema de paces. Por un lado, el hecho de sufrir lo que es violencia laboral, que dentro de las instalaciones en las Que elaboró haya ejercido violencia sobre mi persona, sobre la de Aleska, por ejemplo, no me parece que esté bien”, dijo en “En Casa con Telemundo”.

La boricua siempre se ha expresado de una manera negativa hacia el actor, no solamente en programas de televisión, sino también a través de sus redes sociales, donde se ha manifestado con calificativos denigrantes hacia él, sin importar las consecuencias. Además, él agregó que la productora del reality show se mantiene al tanto de toda esta situación, que viene desde hace varias semanas.

“Uno está juzgando lo que ve en un video y después que te digan muerto de hambre, fracasado y escritor del libro de 3 pesos ahí al aire en el lugar… En el ambiente laboral en el cual estamos, deberíamos tener un respeto, decoro. La gente de Endemol (productora) sabe de esto, está de mi lado; la catalogan como una mentirosa“, mencionó.

Maripily Rivera le respondió a Nacho Casano

El huracán boricua, a través de su cuenta de Instagram, dio su opinión tras las declaraciones del actor, ya que considera que el único tema de conversación que pueden tener en un programa es sobre ella. Además, comentó que, aparentemente, él tendría una fijación con ella.

“Él, cuando va a los programas de televisión, lo que va es a hablar de mí. Él parece que sueña conmigo; él parece que tiene como una obsesión con Maripily. Yo no sé si es que el ser mal perdedor y el ser el cuarto por salir de la casa eso como que le afectó al cerebro. Entonces, quiere hacerse el más culto y es el más bruto y el más payaso de todos, porque hasta falda se tiene que poner”, añadió.

