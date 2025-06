Britney Spears anuncia colaboración con Balenciaga en una colección especial

Para su despedida en Balenciaga, el director creativo Demna lanzará una sorpresiva colaboración con Britney Spears, una propuesta que combina música, moda y una buena dosis de nostalgia.

“Britney Spears for Balenciaga Music“, esta inesperada fusión de moda, música y nostalgia, forma parte de la colección Exactitudes Primavera 2026, que trae consigo ropa y accesorios de edición limitada, más una playlist exclusiva creada por la propia Spears.

Las prendas de Balenciaga incluyen camisetas, sudaderas con cremallera y gorras que están adornadas con imágenes de archivo, algunas jamás vistas, de Britney, capturadas por los genios detrás del lente Rankin y Steven Klein.

Además del plato fuerte musical, una playlist exclusiva, curada personalmente por Britney que incluye remixes renovados de sus más grandes hits como “Oops!I Did It Again” y “Gimme More”, producidas por el productor y músico BFRND.

También incluye “Me Against The Music” (su exitoso dueto con Madonna), “I Have Nothing”, de Whitney Houston, y “That’s The Way Love Goes”, de Janet Jackson. Estos remixes se incluyen en un lanzamiento especial para streaming titulado Britney4Ever EP.

Según el portal Page Six, este lanzamiento celebra la energía pop de principios de los 2000 “con un toque moderno y vanguardista”.

BFRND, por su parte, lo dijo claro: “Britney es una pionera de la industria. Definió la música pop e inspiró a generaciones de artistas, por lo que renovar su legado es un gran honor”.

Y Britney no se queda atrás. En un comunicado dijo: “Siempre me ha gustado la moda y me sentí muy honrada y emocionada de que Balenciaga y Demna eligieran colaborar conmigo. Estas son algunas de mis imágenes favoritas de una época increíble de mi carrera y mi vida, y estoy muy emocionada de compartirlas con todos”.

Con esta colaboración, Demna no solo dice adiós a Balenciaga, sino que le rinde tributo a una artista que, al igual que él, rompió moldes.

