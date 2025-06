Migbelis Castellanos cuenta cómo se ha sentido tras el nacimiento de Caden

La presentadora de televisión Migbelis Castellanos habló de cómo se siente ahora que se ha convertido en madre, una etapa que apenas comienza a explorar con sus alegrías y desafíos de por medio.

Durante una entrevista con Viviana Gibelli, la Miss Venezuela 2013 dijo que todavía no siente tanto la maternidad. “El bebé tiene escasos dos meses, de paso de que aquí todo cambia, no hay rutina, pero yo los recuerdos que tengo de mi mamá son cuando ella me acompañaba a la escuela, a hacer las tareas, cuando bailaba conmigo, cuando me hacía reír, para mí eso es la maternidad”, afirmó.

La co-conductora del programa Desiguales comentó que por ahora está aprendiendo a conocer a una persona nueva, algo que considera complicado. “No me rinde el tiempo y todavía aquí sentada las manos me están sudando porque si yo salgo de mi casa sin el bebé, estoy ansiosa”, confesó.

Migbelis Castellanos le preguntó a la entrevistadora si esa ansiedad se quita y ella le respondió que nunca pasará, pues solo irán cambiando las preocupaciones.

En la entrevista, explicó que luego de la llegada de su hijo Caden, ha tenido temor de que algo pase. “Tengo puros pensamientos que no son nada bonitos, pero eso no lo tenía yo antes. Eso fue el día que nació Caden”, contó.

La ex reina de belleza agregó que necesita estar con él a su lado para protegerlo de ese riesgo. “Creo que creció un miedo que no tenía antes”, destacó.

Sin embargo, la venezolana comentó que la llegada de su bebé la ha llenado de mucha emoción, por ser una oportunidad para formar familia.

Además, reveló que ha contado con el apoyo de sus padres y su esposo para esta nueva experiencia en su vida.

