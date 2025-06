Britney Spears critica a sus exparejas de ser “crueles”

En una semana que claramente no fue de las mejores para Britney Spears, “la princesa del pop” se desahogó emocionalmente en Instagram con sus seguidores y calificó a sus exparejas de ser “crueles”.

Todo comenzó después de unas declaraciones recientes de su tercer exesposo, Sam Asghari, quien, sin rodeos, dijo que su matrimonio con Spears afectó negativamente su carrera. Después de eso, fue cuando la intérprete decidió soltar todo lo que llevaba dentro en un mensaje lleno de mayúsculas y emociones crudas.

“¡UNA SEMANA EXTREMADAMENTE TURBA Y SIN SENTIR el amor! Y honestamente, si lo sintiera, ¡TE LO DEVOLVERÍA A LA MIERDA! ¡Malditos imbéciles!”.

Parece que Britney está harta, pero no solo de Sam. En su explosiva publicación, también lanzó indirectas a dos de sus exparejas anteriores, sin mencionarlos por nombre, pero dejando claro que tampoco los tiene en alta estima.

“Después de eso, salí con dos completos idiotas y me di cuenta de que quería más a sus perros que a ellos, ¡y creo que es porque me hacían una reverencia cada vez que entraba! Claro, los tipos eran humanos crueles que ni siquiera me saludaron y nunca me tomaron de la mano en el coche durante seis años” agregó.

Britney aprovechó el momento para hablar de su espiritualidad y su conexión con los animales, asegurando que, francamente, según ella, la tratan mucho mejor que sus ex.

“¡Claro que esas personas fueron crueles, ni siquiera me reconocían y en seis años nunca me tomaron la mano en el coche! ¡Prefiero a los animales antes que a la gente!”.

Recordemos que Britney y Sam Asghari, de 31 años, se conocieron en 2016 en el set del videoclip Slumber Party. Todo parecía un cuento de hadas moderno, con boda en junio de 2022 incluida. Sin embargo, en agosto de 2023 comenzaron los trámites de divorcio, que se concretó en mayo de 2024, todo bajo el ya clásico “diferencias irreconciliables”.

Antes de Sam, Britney estuvo casada con Kevin Federline (con quien tiene dos hijos), y brevemente con Jason Allen Alexander, una boda exprés que duró apenas 55 horas.

