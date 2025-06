Pedro Moreno habla sobre su divorcio y el bienestar de sus hijos

El actor Pedro Moreno se vio envuelto en un escándalo luego de haber sido detenido el pasado mes de abril. Recordemos que en aquel momento se le acusó de un presunto hurto y también de violencia doméstica hacia la madre de sus hijos. Esta circunstancia le dio un giro inesperado a su vida, y rápidamente la noticia dio la vuelta al mundo sobre lo que supuestamente habría ocurrido.

Frente a la prensa, no ha querido ofrecer mayores detalles sobre lo que pasó, pero durante una visita a “Despierta América” mencionó cómo se encuentra después de tantos rumores que rondan su vida: “Estoy bien, o sea, estamos bien. Desgraciadamente, estamos expuestos y eso es algo que no podemos evitar. Es un capítulo que se cerró; tristemente, fue algo que salió a la luz”.

Bárbara Estévez es la madre de los hijos de Pedro y, tras lo sucedido, comenzaron a decir muchas cosas sobre ellos. El actor aprovechó para aclarar que el matrimonio entre ellos finalizó, pero destacó que la comunicación que existe entre ellos es “amena”, así como no olvida los grandiosos momentos que vivieron juntos en diferentes circunstancias. Además, dijo que lo realmente importante son sus pequeños y el bienestar que los rodea.

“Nosotros tenemos buena comunicación, ella y yo. Simplemente, el matrimonio fue perfecto hasta que dejó de serlo. Estamos divorciados. Tenemos nuestros hijos de por medio. Fue un matrimonio espectacular, hasta que ya dejó de serlo. Ya ese episodio lo cerramos y los detalles se quedaron en la familia”, expresó frente a las cámaras de Univision.

Moreno no descartó que el hecho de no seguir con la madre de sus niños le doliera, pero también comprende que es un proceso que debe continuar por más dolor que le cause, ya que la comunicación entre ellos siempre permanecerá porque sus hijos dependen de ambos, y no quiso terminar su intervención sin desearle lo mejor a su exesposa.

“Uno tiene que seguir haciendo su vida, en este caso yo sin la protagonista de mi vida, pero feliz de haber tomado la decisión correcta, en el momento correcto, por la salud de nuestros hijos. Le deseo lo mejor a la madre de mis hijos”, dijo en “Despierta América”.

