Poncho de Nigris tras hablar de Angélica Vale: “No le vi nada malo”

La participación de Poncho de Nigris en “Secretos de Parejas” ha sido una de las más controversiales por todos los detalles que hasta la fecha ha revelado. Uno de los temas que abordó fue el supuesto abuso que habría cometido Pablo Lyle, quien se encuentra detenido y no puede defenderse, y el presunto romance que tuvo con Angélica Vale hace varios años.

“Yo no sabía que iba a llegar a tener tanto alcance, pero la idea era causar emociones en las personas que nos ven y estar tratando de entretenerlos de alguna manera. Es mi forma de ser, normalmente así soy. Se está haciendo mucho ruido con las declaraciones, pero más que todo por las respuestas de las personas de las que hablamos, es donde se hace el boom, más que lo que decimos nosotros”, dijo.

El influencer mencionó que jamás le pasó por la cabeza el hecho de generar tanto revuelo con sus declaraciones en Canela TV y considera que una de las cosas que ha causado mayor controversia son las especulaciones que se han registrado en algunos medios de comunicación, cuando él jamás dijo que habían llegado a tener una relación sentimental.

“Yo hablo de Angélica Vale y no le vi nada malo. Nos dimos unos besos de chavos porque nos encontramos y nos llamamos la atención. Luego empezaron a inventar que sí yo, y luego que metieron a Solo para Mujeres y que no andaría conmigo por no sé qué. Yo nunca dije que andaba con ella, nos dimos unos besos y ya”, agregó durante una exclusiva a Canela TV.

¿Qué dijo Poncho de Nigris sobre Angélica Vale?

“Secretos de Parejas” estrena un nuevo episodio todos los jueves y, sin duda alguna, la audiencia ha quedado perpleja por todo lo que han revelado las diversas personalidades del entretenimiento. Uno de ellos fue Poncho al hablar de Angélica, pero sus palabras fueron tomadas de la forma menos adecuada, y ella incluso se rió y desmintió sus declaraciones.

“Yo siempre fui fan de Angélica Vale, y una vez nos encontramos en un lugar, nos dimos muchos besos. De repente, ya la mamá no la dejó seguir saliendo conmigo, porque dijo que yo era un desmadre. Y la verdad es que eso no es cierto”, dijo.

