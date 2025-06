Adamari López y Chiquibaby revelan sus experiencias negativas en el amor

Adamari López y Chiquibaby, esta semana, presentaron un nuevo episodio en su pódcast en el que siempre aprovechan para hablar de temas desde su experiencia. Esta vez decidieron hacerlo sobre aquellas cosas que les han sucedido al momento de elegir una pareja sentimental, pero se centran en lo negativo y en lo mal que han resultado en determinadas ocasiones, como completos fracasos.

La presentadora de televisión de origen puertorriqueño más de una vez ha ocupado los principales titulares de la prensa por sus controvertidas relaciones pasadas. Una de ellas fue su matrimonio con el cantante Luis Fonsi y con el bailarín Toni Costa, quien es padre de su única hija. Sin embargo, esta vez habló de un amorío que tuvo cuando estaba en la universidad y no le pareció justa su opinión.

“Vivíamos en el mismo edificio, me empezó a cortejar, como a invitar, y uno de los días que me invitó, salimos a comer y empezamos a hablar de hijos. Yo siempre he querido hijos y he querido ser niñera. Entonces, me dijo: ‘Los hijos eran algo que le tocaba cuidar a la mujer’. Me sorprendió muchísimo su manera de pensar y no me parecía una mentalidad de alguien con quien quisiera estar. La labor de tener un hijo no solo es de la madre, sino de la pareja, porque es un hijo de ambos. Fue una de las señales de alerta que me hicieron no continuar”, dijo en el espacio que comparte con su comadre.

Chiquibaby contó una lamentable vivencia amorosa

La presentadora Chiquibaby contó una experiencia que tuvo cuando vivía en su país natal con un militar de Estados Unidos. Sin embargo, todo resultó ser un amorío, ya que duraron dos meses juntos y decidieron tomar caminos separados. No obstante, la situación se tornó complicada cuando la policía intervino.

“Fui como su noviecita, pero él vivía en Los Ángeles, entonces iba y venía a Guadalajara. Él era militar, me gustaba mucho y fue con el que me agarraron afuera de casa de mi tía, donde llegó la policía y pensé que se lo iban a llevar al bote (cárcel), pobrecito. Les dimos una mordida a la policía“, reveló.

La mexicana reveló que la circunstancia terminó empeorando, ya que luego decidió salir con un primo de su ex, lo que generó todo un revuelo no solo en su familia, sino también en la de ellos por haber estado con la misma mujer. Aunque detalló que jamás lo vio como una relación ni para establecer un vínculo serio.

Sigue leyendo:

· ¿Qué pasaría si Alaïa quiere vivir con su papá? Adamari López habla de su temor

· Adamari López revela su postura sobre invitaciones a otros pódcast

· Adamari López habla de tener un trato sano con Toni Costa por su hija