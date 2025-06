Rafael Araneda se despide de “Enamorándonos USA” con emotivo mensaje

Rafael Araneda fue el conductor de “Enamorándonos USA” y este viernes compartió una publicación con un mensaje conmovedor sobre el significado que tuvo este programa en su vida, ya que en él vio una oportunidad que, sin duda alguna, lo hizo crecer profesionalmente en Estados Unidos, al lado de sus seres queridos, y no pudo evitar agradecer todo lo que logró gracias a eso.

El presentador de televisión de origen chileno escribió un emotivo mensaje en su perfil de Instagram para mencionar que, gracias a ese proyecto, decidió empacar unas maletas para irse de su país natal y emprender un nuevo rumbo profesional. Sin embargo, el pasado viernes se despidió, lleno de emoción por todo lo que cosechó en estos años. Además, dijo que se mantuvieran atentos para que conocieran el paso que dará en su carrera.

“Este fue el proyecto que nos trajo a Estados Unidos, a mí y a mi familia. Seis años increíbles, llenos de historias, emociones y sueños compartidos. Solo una palabra lo resume todo: GRATITUD. Gracias @enamorandonosusa, y gracias al tremendo equipo que estuvo detrás de cada capítulo, dejando el corazón en cada show. Y atentos… que se vienen nuevas cosas. Ya les iré contando”, escribió.

Mandy Fridmann, a través de ‘Las Top News’, reveló que el fin del programa de entretenimiento se acercaba. Desde entonces, la audiencia comenzó a hacerse muchas preguntas sobre el personal que trabajaba allí, y en una exclusiva con Osman Aray mencionó que posiblemente el programa se siga transmitiendo, pero no por la misma señal debido a algunos desacuerdos.

“Yo no sé si estoy autorizado para decir esa información, pero si tú me lo preguntas, hasta donde yo sé, no se habría llegado a un acuerdo entre la casa productora y la señal que emite el programa. De ser así, nosotros terminamos la temporada, y yo sigo en Univision, y creo que la casa productora de Enamorándonos está pensando en salir por otra señal más. No puedo decir más”, expresó en el programa ¡Se pone caliente!

Rafael explicó que no se encontraba contento, pero entiende que el mundo del entretenimiento funciona de esta forma y los contratos van y vienen: “Para mí no es una sorpresa. Pero nunca es una linda noticia, porque uno genera familia, uno genera día a día con los equipos, uno genera comodidades con los equipos y hay que rehacerlas”.

