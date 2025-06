Juneteenth 2025 en Nueva York: actividades gratuitas y festivales en toda la ciudad

El próximo jueves 19 de junio, la ciudad de Nueva York se une a la celebración de Juneteenth, el feriado federal que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos. Esta fecha marca el día en que, en 1865, el general de la Unión Gordon Granger llegó a Galveston, Texas, y anunció la liberación de las personas esclavizadas, dos años después de la firma de la Proclamación de Emancipación por parte del presidente Abraham Lincoln.

Hoy, Juneteenth se ha convertido en un día de reflexión, cultura, orgullo y comunidad para la población afroamericana, y en Nueva York se conmemora con entrada gratuita a todos los parques estatales, acceso anticipado a varias playas públicas y una agenda repleta de eventos artísticos, gastronómicos y educativos en los 5 distritos.

Si estás en la ciudad o planeas visitarla, aquí te contamos todo lo que puedes hacer para celebrar Juneteenth 2025.

Entrada gratuita a parques y playas en Nueva York para celebrar Juneteenth

Como parte de las celebraciones, todos los parques estatales de Nueva York ofrecerán entrada gratuita el 19 de junio. Además, varias playas abrirán antes de lo habitual, lo que permitirá a los residentes disfrutar de un adelanto del verano mientras conmemoran esta fecha histórica.

Playas como Jones Beach, Sunken Meadow, Robert Moses y Jacob Riis recibirán a los visitantes con todos sus servicios habilitados, ideales para quienes deseen pasar el día al aire libre en familia.

Eventos en Queens

* Juneteenth in Queens y Legacy Sessions: 16 al 19 de junio – Roy Wilkins Park, Queens – Entrada gratuita

Este festival comunitario organizado por Elmcor Youth & Adult Activities combina paneles educativos con actividades culturales. Durante 3 noches previas al 19 de junio se desarrollarán las “Legacy Sessions”, enfocadas en el liderazgo negro en negocios, educación y justicia social:

* 16 de junio – Queens College: “The Business of Being Black”, con la moderación de Pat Robinson.

* 17 de junio – York College: “The Classroom Rebellion”, con Saeeda Dunston, directora de Elmcor.

* 18 de junio – Jamaica Center for Arts & Learning: “The Continued Fight for Justice Reform”, moderado por Abigail Masters.

El día 19, el festival principal se realizará en Roy Wilkins Park, con presentaciones musicales de DJ Envy, Funk Flex, DJ G Money y DJ Shad P, además de actividades familiares, comida, arte y debates. El tema de este año es “The Family Reunion: Honoring Legacy and Tradition”.

Más información y registro: juneteenthinqueens.com

En estos días, en varios distritos de NY habrá diversos festivales culturales por Juneteenth. (Foto: Eduardo Munoz Alvarez/AP)

Eventos en Manhattan

* Museo Guggenheim – Late Shift Juneteenth Celebration: 19 de junio – 17:30–20 horas – Gratis con registro

El museo celebra Juneteenth con una noche de poesía, música y performance en colaboración con DreamYard Project. Participan los Rad(ical) Poetry Consortium Fellows, y el evento coincide con la exposición de Rashid Johnson: “A Poem for Deep Thinkers”.

RSVP en: guggenheim.org

* Lincoln Center – Oh Sankofa! Juneteenth Celebration: 19 de junio – Campus de Lincoln Center – Entrada gratuita

El reconocido dramaturgo Carl Hancock Rux lidera este homenaje a las tradiciones narrativas africanas y afroamericanas. Participan artistas como Urban Bush Women, Phyllis Stickney, Dianne Smith y Marvin Sewell en un espectáculo multidisciplinario que recorrerá todo el campus del Lincoln Center.

* Children’s Museum of Manhattan: 19 de junio – 10:30–17 horas – Incluido con la entrada

El museo ofrecerá talleres de arte, cuentacuentos, creación de zines y sesiones musicales inspiradas en Opal Lee, la activista conocida como la “Abuela del Juneteenth”. Las actividades están pensadas para niños de todas las edades.

Más información: cmom.org

Eventos en Brooklyn

* Juneteenth NY Festival: 12 al 19 de junio – Varias sedes – La mayoría de eventos son gratuitos

El festival cumple 16 años y presenta una agenda diversa: desfile juvenil, mercado de emprendedores afroamericanos, show de moda, cumbre virtual y conciertos. El lema de este año es: “A Legacy of Resilience: Celebrating the Power of Community”.

Programa completo: juneteenthny.com

* Weeksville Heritage Center – Juneteenth Food Festival: 19 de junio – 12–20 horas – Weeksville, Brooklyn – Entrada gratuita

Una de las celebraciones culinarias más esperadas del verano. El evento, coorganizado por Black-Owned Brooklyn, contará con 29 vendedores gastronómicos afrodescendientes, DJ Spinna en vivo, grupos de percusión juvenil, doble-dutch y literatura de autoría negra. Ideal para disfrutar con toda la familia.

Información en: Instagram @blackownedbklyn

En algunos sitios, hay eventos por Juneteenth que son de los más esperados durante todo el año. (foto: Frank Franklin II/AP)

Eventos en Jersey City

* All About Us Festival – Liberty State Park: 19 de junio – 12–20 horas – Liberty State Park – Entrada gratuita

Este festival regresa con actuaciones en vivo de Mario, Jadakiss y Robin S, además de food trucks, arte, actividades infantiles y puestos de emprendedores afroamericanos. Presentado junto al National Juneteenth Museum.

Más información: allaboutusfest.com

Cine en Midtown

* Rooftop Cinema Club – Ciclo de películas: 19 de junio – Midtown NYC – Boletos entre $23 y $29 dólares

Disfruta de proyecciones al aire libre de clásicos del cine afroamericano como “Brown Sugar” y “Love & Basketball”. Parte de los ingresos será donado a la National Black Justice Coalition.

Tickets: rooftopcinemaclub.com

Juneteenth es más que un feriado. Es una oportunidad para reconocer la historia, celebrar la cultura afroamericana y reforzar los lazos comunitarios en una ciudad tan diversa como Nueva York. Ya sea que participes en un taller cultural, disfrutes de la gastronomía afrodescendiente o simplemente salgas a un parque con tu familia, este 19 de junio es el momento perfecto para unirte a una celebración cargada de significado.

