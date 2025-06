¿Cómo protegerse durante una tormenta eléctrica? Guía esencial para evitar tragedias

Las tormentas eléctricas son fenómenos naturales poderosos que pueden representar un riesgo grave para la vida si no se toman las precauciones necesarias. El caso de Yassin Khalifa, un joven de 15 años alcanzado por un rayo en Central Park, ha puesto en alerta a las autoridades y a la comunidad del área triestatal de Nueva York.

Aunque sobrevivió milagrosamente, su historia sirve como recordatorio del peligro real que implican los rayos. Tan solo en Estados Unidos, según el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés), ocurren más de 25 millones de descargas eléctricas al año, muchas de ellas durante el verano.

A continuación, te presentamos una guía completa con recomendaciones prácticas y comprobadas para mantenerte a salvo durante una tormenta eléctrica, tanto si estás en casa como en el exterior.

Cómo protegerte de una tormenta eléctrica si te encuentras en el exterior

Estar al aire libre durante una tormenta eléctrica es lo más riesgoso, pero si no puedes evitarlo, sigue estas indicaciones dadas por la NWS que pueden salvar tu vida:

1) Busca refugio inmediato. Tan pronto escuches un trueno, es momento de buscar refugio. Si puedes ver relámpagos o escuchar truenos, estás lo suficientemente cerca como para ser alcanzado por un rayo. Dirígete de inmediato a un lugar seguro:

* Edificio cerrado con instalación eléctrica y fontanería.

* Vehículo con techo metálico (no descapotables), con las ventanas cerradas.

2) Evita zonas elevadas. Los rayos tienden a impactar en los puntos más altos. Si estás en una montaña, colina o cresta, desciende lo más rápido posible.

3) No te recuestes en el suelo. Contrario a lo que algunos creen, acostarse en el suelo aumenta el riesgo de recibir la descarga eléctrica por el suelo. En cambio, agáchate con los pies juntos, manteniendo la menor superficie de contacto posible.

4) Aléjate de objetos conductores. Mantente alejado de árboles aislados, vallas metálicas, postes eléctricos, torres de comunicación, cuerpos de agua (lagos, ríos o piscinas). Todos estos elementos pueden atraer rayos o conducir electricidad.

5) No te refugies en estructuras improvisadas. Evita buscar protección bajo rocas salientes, toldos o cobertizos que no estén completamente cerrados. Estos lugares no te protegerán de una descarga directa.

Durante una tormenta eléctrica, se deben tomar medidas, sin importar si estás dentro o fuera de casa.

Cómo protegerte de una tormenta eléctrica dentro de casa

Una vez a salvo dentro de una vivienda o vehículo, no bajes la guardia. Estar en un lugar cerrado no garantiza total seguridad si no sigues estas medidas:

1) Evita el uso de dispositivos eléctricos. Durante una tormenta, no uses teléfonos fijos, computadoras ni electrodomésticos conectados a la red eléctrica. La electricidad puede ingresar a tu hogar a través del cableado.

2) Mantente lejos del agua. No uses fregaderos, duchas ni bañeras, ya que las tuberías pueden conducir la electricidad. También evita manipular grifos o lavadoras mientras dure la tormenta.

3) Aléjate de puertas y ventanas. Cierra puertas y ventanas, y mantente lejos de ellas. Los rayos pueden impactar a través del vidrio o estructuras metálicas cercanas.

4) No te apoyes sobre superficies de concreto. Evita recostarte o sentarte sobre pisos y paredes de concreto, ya que suelen tener barras de metal internas que pueden conducir electricidad.

5) Espera 30 minutos después del último trueno. El NWS recomienda esperar al menos 30 minutos después de escuchar el último trueno antes de salir de nuevo. Los rayos pueden seguir activos incluso si la lluvia ha cesado.

¿Qué hacer si alguien es alcanzado por un rayo?

En caso de que una persona sea impactada por un rayo, recuerda que no retiene electricidad, por lo que puedes tocarla con seguridad para asistirla. Entonces, los pasos a seguir son los siguientes:

1) Llama al 911 de inmediato.

2) Si la persona no respira o no tiene pulso, inicia maniobras de RCP si sabes cómo hacerlo.

3) Mantén a la víctima en un lugar seco y seguro hasta que llegue la ayuda médica.

Aunque muchas veces se subestiman, los rayos pueden causar lesiones graves como quemaduras, paros cardíacos y daños neurológicos. En EE.UU., al menos 20 personas mueren cada año por esta causa, y cientos más sufren secuelas físicas y mentales.

