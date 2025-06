Gabriel Soto habló de la situación entre Geraldine Bazán y su mamá

Gabriel Soto respondió a las inquietudes de la prensa cuando le preguntaron qué opinaba sobre la ruptura entre Rosalba Ortiz y su hija Geraldine Bazán, situación que se dio porque la progenitora de la actriz comenzó a revelar detalles de su vida personal ante las cámaras de televisión, y la mexicana no estaba de acuerdo, ya que consideraba que era una invasión a su privacidad.

El mexicano de 50 años prefirió mantenerse al margen de la situación, pero destacó que la respeta por el vínculo familiar que sostiene con sus pequeñas. Así, no reveló mayores detalles sobre su postura: “Eso es un tema entre ellas, pero siempre he dicho que es la abuela de mis hijas y en mi corazón, y en el corazón de mis hijas, siempre va a tener la puerta abierta“.

¿Qué dijo Rosalba Ortiz sobre Gabriel Soto?

Rosalba Ortiz, esta semana, ofreció una exclusiva a “Ventaneando” y mencionó a Gabriel Soto y el trato que él sostiene con Geraldine Bazán, y que ella no está de acuerdo por cosas que ocurrieron cuando fueron pareja. En el caso de él, específicamente, se le acusa de haber sido infiel a la actriz cuando estuvieron casados, y fue en octubre de 2018 cuando hicieron pública su separación.

“No me regañes, hija, yo soy tu mamá. Jamás dije nada contra mi hija, ni mucho menos; sí contra quien le hizo daño, y aun así respetaba a Gabriel porque es el padre de mis nietas. No me regañes, hija, yo soy tu mamá y yo voy a seguir diciendo lo que crea conveniente porque tú no ves. Perdón por estas lágrimas”, dijo en el programa.

Geraldine Bazán confirmó el distanciamiento con Rosalba Ortiz

Geraldine Bazán explicó que en diversas ocasiones le pidió a su madre que no siguiera diciendo detalles de su vida íntima, pero Rosalba hizo caso omiso a lo que le decía su hija hasta que la actriz, un día, se sintió cansada de la tensa situación que tenía la familia y se alejó por completo hasta la fecha.

“Sí estamos distanciadas un poco porque creo que en cualquier familia puede suceder que no siempre estás de acuerdo con muchas cosas. Pero yo la amo, la respeto, pero sí hubo un momento en el que elegí mi paz y la paz de mis hijas también, sobre todo por las cuestiones mediáticas que no tenían que ver conmigo, pero parecía que sí”, dijo a la prensa.

