Karol G estrena el videoclip de ‘Papasito’, uno de los temas de su álbum ‘Tropicoqueta’

La cantante colombiana Karol G lanzó este 20 de junio el videoclip ‘Papasito’, de su nuevo álbum ‘Tropicoqueta’, en el que rinde homenaje a los ritmos latinos.

La Bichota, como también es conocida, dijo que este tema es un homenaje a la agrupación venezolana Los Melódicos y sus vocalistas.

“De todas las canciones que tiene el álbum, no podría hacer un top 5 de favoritas porque cada vez, dependiendo del mood, vibro más con unas o con otras… pero esta canción, Papasito, definitivamente es mi #1”, explicó en su cuenta en Instagram la colombiana.

Karol G estrena el videoclip de ‘Papasito’

Además de esto, afirmó: “Es un techno merengue venezolano, inspirado en una de mis orquestas favoritas Los Melódicos y las vocalistas femeninas que pasaron por ahí”.

Karol G también reveló: “Nadie sabe lo que significó crear esta pieza. Este video resume visualmente la magia, la alegría, la nostalgia, el amor, el color, la pasión de este álbum”.

El actor Danny Ramírez acompaña a la artista en el videoclip. El intérprete es conocido por participar en varias producciones de Marvel.

Luego del lanzamiento del audiovisual, la estrella de Hollywood le dijo: “El honor fue mío”.

El público de la colombiana ha reaccionado con miles de comentarios a este video. Algunos mensajes que le han dejado son: “El sonido me hace llorar. A mí me encanta el tecnomerengue, es como si escuchara la canción durante la fiesta familiar y yo dormida atrás. Un homenaje a este ritmo venezolano”, “Esto para mí fue como un homenaje a Diveana, Los Melódicos, Las chicas del Can, Miriam Cruz, etc etc y aún me falta por nombrar . 💖 amé. Un merenguito en estos tiempos cae excelente”.

Otros afirmaron: “¡La Bichota lo ha hecho otra vez con una bomba visual y musical! La energía, el estilo y la vibra del videoclip son simplemente icónicos, y ese Papasito nos volvió locos a todos. El toque final con su mamita fue tan tierno como poderoso. Karol, representas la fuerza femenina y el orgullo latino con una elegancia impresionante”.

Sigue leyendo:

· Karol G se cayó de una cuatrimoto durante sus vacaciones en Jamaica

· Karol G anuncia la fecha de estreno de su documental en Netflix

· Karol G reaparece con fotos en bikini y despeja dudas de embarazo