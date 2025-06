Pamela Anderson habla sobre la evolución de su casa en Vancouver

En un mes estrenará ‘The Naked Gun’, una adaptación de Akiva Schaffer. La película es protagonizada por Liam Neeson y Pamela Anderson, quien se encuentra haciendo gira de medios.

Con este nuevo estreno, Anderson deja claro que está viviendo como quiere y tranquila. Además de regresar a la pantalla de cine, también se siente orgullosa de lo que ha logrado con su casa en Vancouver.

Recientemente, dio una entrevista a la revista especializada en arquitectura, ‘Architectural Digest’. Durante esta conversación habla sobre la evolución que ha tenido la propiedad, y en especial sus jardines, a los que le ha dedicado mucho tiempo y dedicación.

Anderson explica que se apasionó por la jardinería cuando era muy joven y se dio cuenta de que podía tener su propio huerto, tener sus alimentos en el propio patio de su casa.

“Lo he tenido de todas las maneras posibles. Era más pequeño; lo amplié. Tuve que poner una cerca para ciervos, así que mis hijos se involucraron y diseñamos este enorme jardín”, dijo Anderson a ‘Architectural Digest’.

La actriz y modelo también se ha encargado de presumir su jardín en redes sociales. También hay que recordar que allí se inspiró para poder escribir ‘I Love You: Recipes from the Heart’, libro de recetas veganas publicado en octubre de 2024.

Hay que recordar que esta propiedad en Vancouver ha pertenecido a Anderson durante tres décadas, aunque desde antes ha estado relacionada con su familia, pues ella le compró la propiedad a sus abuelos.

La propiedad es conocida como ‘Arcady’ y ocupa un lote de 7 acres. Su actual huerto lo comenzó cuando se mudó definitivamente a la propiedad durante los primeros meses de la pandemia de covid-19.

