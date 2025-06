Raúl de Molina habló de su reposo: “Esto es lo peor del mundo”

Raúl de Molina se encuentra en reposo desde hace varias semanas debido a un problema de salud, ya que tuvo que ser operado después de tanto intentar. El presentador de “El Gordo y La Flaca” fue sometido a una paniculectomía para eliminar todo el exceso de grasa abdominal y también el de piel, dado que había estado haciendo dieta durante mucho tiempo.

En diversas ocasiones se ha mencionado la posibilidad del fin del programa de entretenimiento que en el mes de septiembre cumplirá 27 años al aire de manera ininterrumpida. El cubano ha dicho que, después de tanto tiempo, le gustaría estar en casa, pero debido a este reposo se dio cuenta de que no lo quiere. Ahora dice que espera regresar cuanto antes al show, pero por el momento no tiene autorización.

“Una vez que esté sanado, puedo hacerlo todo mejor que antes. Tengo una enfermera que me cura la herida y también voy al hospital a que me la limpien. Cuando voy al doctor, por lo menos estoy sentado en el carro y veo el mar… desde mi casa también lo veo, pero no puedo salir porque, con el calor, se me puede infectar la herida”, dijo a People en Español.

El conductor ha manifestado que ya se siente agotado de permanecer encerrado, pero no ha tenido más opción, ya que también se le han presentado complicaciones médicas por tomar medicamentos que en ningún momento el cirujano le llegó a recomendar, lo que ha hecho que la familia tengan que salir de emergencia con él para detener un sangrado que empeoró la situación.

“Cuando decía en el show: ‘Ya me quiero retirar, quiero estar en mi casa’, (¡no más!). Esto es lo peor del mundo. No puedo estar en mi casa, no puedo ver un programa de televisión más, no quiero saber más de la guerra de Irán, no quiero ver nada más”, expresó al mencionado medio.

El conductor reveló a People en Español el desespero que tiene por volver a retomar sus actividades cotidianas, pero tendrán que seguir esperando, dado que las circunstancias no son propicias para que pueda continuar conduciendo un programa, pues la operación fue muy delicada.

