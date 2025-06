‘Si querían un maniquí, yo no soy’: Andrea Meza tras su controversia en Miss Universe Latina

Andrea Meza, capitana del equipo Rubí en Miss Universe Latina, se ha mostrado bastante molesta con el jurado del programa, pues consideran que los comentarios que han hecho no son los más acertados.

En la gala de este miércoles, la Miss Universo 2020 no titubeó para reclamar las injusticias que asegura están ocurriendo con sus candidatas.

Además de esto, la conductora del programa ‘Hoy Día’ tuvo un cruce de palabras con Alicia Machado, quien lidera al equipo Esmeralda, su contendora en este concurso que busca a la primera representante de la comunidad latina en los Estados Unidos para participar en la próxima edición del certamen.

Luego de esta situación tan incómoda, Andrea Meza publicó un video en sus redes sociales en donde ratificó la postura que tiene en relación con los jueces. “Yo creo que pensaban que venía a sentarme y llenar una silla vacía y que no iba a dar mi opinión y que no iba a cuestionar. Pero yo no vine a eso, si querían un maniquí, yo no soy. Ahora resulta que como les molesta que como les doy mi opinión y cuestiono, ahora yo soy la problemática”, dijo.

La mexicana se mostró confundida porque felicitaron a la puertorriqueña Génesis Dávila, pero aún así fue nominada, algo que no entendió en la gala de este miércoles.

La controversia con Andrea Meza es mayor debido a que llegó en sustitución de Zuleyka Rivera, quien renunció a la producción por sus diferencias con el jurado.

En esta primera edición Aracely Arámbula, David Salomón y Fabíán Ríos están encargados de calificar a las candidatas y darles los consejos correspondientes. Sin embargo, muchos televidentes consideran que no tienen experiencia en concursos y por eso los comentarios que hacen no son tan atinados.

