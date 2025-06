Anuncian cierres de calles y aumento de presencia policial para garantizar seguridad en el Desfile del Orgullo Gay

Este domingo 29 de junio se llevará a cabo el desfile del Orgullo gay en la Gran Manzana, bajo el lema “Levántate: Orgullo en Protesta”, y las autoridades neoyorquinas anunciaron que pondrán en marcha un fuerte operativo y aumentarán la presencia policial en el evento, a fin de garantizar la seguridad de los participantes y espectadores.

Así lo manifestó el alcalde de Nueva York, Eric Adams, tras advertir no solo que las fuerzas del orden están preparadas para proteger el desfile sino que recurrirán a medidas especiales para que todo salga bien.

“Este fin de semana es sumamente importante. Sabemos lo que está sucediendo en Oriente Medio y en Irán. Por precaución, implementaremos procedimientos para garantizar que esta sea una celebración segura”, dijo el burgomaestre. “Con esta administración y este Departamento de Policía, tenemos un historial de garantizar que los grandes eventos se celebren de forma muy segura. Y nos aseguraremos de que esto se haga”.

Adams también aprovechó para mencionar el valor que tiene el desfile en la Gran Manzana, y advirtió que habrá calles cerradas por lo que pidió a los neoyorquinos que se enteren de las medidas que regirán.

“Este desfile es más que una celebración de nuestra comunidad LGBTQ+. Es un símbolo de nuestra aceptación. Es un símbolo de cómo nuestra diversidad en esta ciudad siempre estará protegida, y no permitiremos que ninguna forma de odio interfiera en esa celebración”, dijo el alcalde.

Las autoridades advirtieron que el cierre de calles comenzará a las 7:00 a.m. y no habrá tráfico vehicular en toda la ruta del desfile a partir de las 10:00 a.m. Asimismo, destacaron que una vez iniciado el evento, los peatones solo podrán cruzar en sitios específicos: en la Quinta Avenida, habrá solo seis puntos de cruce: en las calles 23, 21, 17, 14, 13 y 10.

La Marcha del Orgullo tendrá una ruta de 2.9 kilómetros que estará custodiada por 10,000 barreras metálicas, así como camiones de saneamiento, vehículos del NYPD y agentes uniformados. En la Sexta Avenida, habrá cuatro cruces: en las calles 14, 10, 8 y Waverly Place. Y en la Séptima Avenida, habrá cinco cruces peatonales: en las calles 14, 13, 10, Perry y Grove.

Adams mencionó que la marcha comenzará a las 11:00 a.m. en la Quinta Avenida y la calle 25, y luego continuará hacia el sur por la Quinta Avenida hasta la calle 8. Después, la marcha girará hacia el oeste por la calle 8 hasta la avenida Greenwich, hacia el norte por Greenwich durante una cuadra hasta la calle Christopher, y luego hacia el oeste por la calle Christopher hasta la Séptima Avenida. Finalmente continuará hacia el norte por la Séptima Avenida hasta la calle 14.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, aseguró que aunque no existe ninguna amenaza creíble de algún intento de ataque los oficiales de policía reforzarán la vigilancia.

“El domingo, más de un millón de personas participarán en la Marcha del Orgullo más grande de Norteamérica. Será un día de alegre celebración, la culminación de nuestros eventos del Mes del Orgullo en toda la ciudad. Y como siempre, los hombres y mujeres del Departamento de Policía de Nueva York estarán ahí para garantizar la seguridad de todos”, dijo la Comisionada.

“El NYPD junto con nuestros aliados en las fuerzas del orden, se mantiene alerta. La planificación comenzó en el momento en que finalizó la marcha del año pasado”, recalcó la funcionaria. “Hemos estado trabajando incansablemente y en estrecha colaboración con los organizadores, grupos comunitarios, funcionarios municipales y otros para asegurar cada evento del Mes del Orgullo en la ciudad de Nueva York durante las últimas cuatro semanas”.

Brian Downey, Presidente de la Liga de Acción de Oficiales Gay de Nueva York (GOAL) se refirió a la polémica originada por la no autorización por parte de las directivas del desfile de que los policías LGBTQ marchen en el evento con sus uniformes y dotaciones.

“Esta semana, una vez más, a GOAL le dijeron que no podemos marchar en la Marcha del Orgullo de la Ciudad de Nueva York con nuestros uniformes. Nos dijeron que nuestra presencia, nuestra visibilidad, incomoda a la gente. Pero seamos honestos sobre lo que realmente está sucediendo aquí. Heritage of Pride no tiene problemas con cientos de oficiales heterosexuales armados a lo largo de la ruta”, dijo el líder de GOAL.

“Estarán uniformados, completamente equipados, protegiendo a los participantes y a la multitud. A quienes se les pide que permanezcan ocultos es a nosotros, las personas gay, trans, queer y nuestros oficiales aliados que lo han arriesgado todo para servir a esta ciudad y a esta comunidad. No se trata de seguridad. Se trata de exclusión”, agregó.

Downey aseguró que aunque los organizadores mencionaron que la prohibición es para tener espacios seguros y “evitar traumas comunitarios”, no comparten esa postura, y sin embargo están prestos a servir.

“Esta política no crea seguridad. Crea fricción y ficción, donde los oficiales queer desaparecen mientras se le pide a la misma institución que proteja la marcha”, dijo.

“Nos piden que protejamos el orgullo, pero nos dicen a algunos de nosotros que no podemos participar. Y, aun así, la protegeremos. Porque la seguridad no es opcional. El deber no es condicional. El servicio no se detiene porque alguien más se sienta incómodo”, mencionó Downey. “Esa es la diferencia. Seguimos presentes, seguimos haciendo el trabajo y seguimos apoyando a esta ciudad, a cada comunidad, a cada distrito, en todo momento”.