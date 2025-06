Los 10 centros comerciales que ofrecen las mejores experiencias en EE.UU.

Los centros comerciales son espacios que desde hace décadas permiten combinar experiencias placenteras para los visitantes, más allá de las compras. Actualmente son espacios donde puedes adquirir tus productos esenciales para el día a día, divertirte con una película, jugando videojuegos, teniendo una cena romántica o en familia en algún restaurante o haciendo alguna dinámica especial para pasar un buen rato.

El universo de posibilidades es infinito, ya que cada uno de estos espacios tiene atractivos diferentes, pero pueden derivar en momentos muy especiales para los visitantes. Por ello, los usuarios han buscado crear rankings con los centros comerciales para destacar los que han logrado ofrecer experiencias conjuntas cada vez más intensas.

Uno de ellos es el listado de USA Today 10Best, que compara a los cientos de centros comerciales instalados en el país, elaborado por las evaluaciones de un panel de expertos que comparó: variedad de tiendas, de opciones gastronómicas y de entretenimiento, además de otros elementos como la facilidad de acceso y la oferta de eventos. Su resultado fue sometido a una votación entre sus lectores, quienes finalmente eligieron a los ganadores:

10.- Brookfield Place, New York City

Este centro comercial, originalmente denominado World Financial Center, ofrece una experiencia comercial y gastronómica llena de lujo. Además cuenta con espacios para eventos con vistas increíbles al río Hudson. Cuenta con instalaciones en 14 acres y más de 60 tiendas, además de una marina, una escuela de vela y un instituto culinario. Su punto más atractivo es el Atrio del Jardín de Invierno, un enorme pabellón coronado con cúpula de cristal rodeado de vegetación en el que se ofrecen diferentes espectáculos artísticos. En cuanto a la oferta gastronómica, esta plaza es sede de restaurantes con servicio de mesa y dirigidos por chefs, pero también cafeterías, restaurantes informales y comida para llevar.

9.- Tysons Corner Center, Tysons, Virginia

Se trata de un mega espacio para compras, con alrededor de 300 tiendas, 40 restaurantes, un cine y una instalación del lujoso hotel Hyatt Regency. Además, en sus instalaciones cuenta con grandes almacenes como: Macy’s, Bloomingdale’s y Nordstrom, además de numerosas tiendas especializadas como Warby Parker, Dyson y Love Sac. Entre los espectáculos, este centro comercial organiza una serie de eventos comunitarios y de temporada, entre ellos, el Cherry Blossom Festival y la celebración del Mes de la Tierra.

Además, el Tysons Corner Center instalada una estación del metro de Washington, para la conectividad con los habitantes de la capital del país.

8.- Grapevine Mills, Grapevine, Texas

Este centro comercial se ha convertido en una atracción turística por sí misma para la gente que reside en el área metropolitana de Dallas. Sus instalaciones son sede de un acuario Sea Life, el Legoland Discovery Center, el Peppa Pig’s Land of Play y el Rainforest Cafe. Además, su agenda nocturna incluye The Escape Room, un bistró de juegos, una sala de bolos y el restaurante AMC-30. Para las compras, Grapevine Mills cuenta con varias tiendas de marcas populares y outles con marcas de lujo: Neiman Marcus Last Call, Saks OFF 5TH y Coach Outlet.

7.- The American Dream, East Rutherford, New Jersey

El American Dream hace un honor a su nombre, con un complejo de entretenimiento que incluye un parque acuático, una estación de esquí cubierta y un parque temático de Nickelodeon. Por sus dimensiones, su tamaño solo es superado por el Mall of America, de Minnesota. En su interior, alberga más de 400 tiendas y alrededor de 100 restaurantes, con 20 de servicio completo. A lo largo del año, este centro comercial alberga cientos de espectáculos, eventos con celebridades y eventos deportivos.

6: Scottsdale Fashion Square, Scottsdale, Arizona

Se trata de un exclusivo destino de compras y restaurantes de lujo en medio del desierto. Alberga más de 200 tiendas y restaurantes a lo largo de tres plantas. Cuenta con boutiques de alga gama como: Louis Vuitton, Dolce & Gabbana y Bottega Veneta. Mientras que en su oferta gastronómica, cuenta con los restaurantes Nobu y Elephante. A un costado se encuentra un hotel Caesars Republic, y también tiene una estación del Scottsdale Trolley, que conecta con los atractivos naturales de Paradise Valley y Camelback Mountain.

5.- King of Prussia Mall, King of Prussia Pennsylvania

Ubicado al norte de Philadelphia, se encuentra este recinto comercial con más de 450 tiendas, entre ellas, los almacenes Nordstrom, Neiman Marcus y Bloomingdale’s. También tiene boutiques exclusivas como Gucci, Cartier, Dior y Balenciaga. Entre su oferta gastronómica, la variedad incluye dim sum, asadores y pizzerías.

4.- The Shops and Restaurants at Hudson Yards, New York City

En el corazón del exclusivo barrio de Manhattan este centro comercial es un lugar de visita obligada tanto para los neoyorquinos como para turistas, ya que abarca un área de 1 millón de pies cuadrados con tiendas, restaurantes y locales de entretenimiento. Su construcción permite disfrutar de espectaculares vistas al río Hudson. Mientras que sus tiendas incluyen marcas como Chanel y Dior, así como restaurantes de moda: como Locanda Verde, Estiatorio Milos y Queensyard, que cuenta con vistas panorámicas al edificio Vessel.

3.- Galleria Dallas, Dallas, Texas

Es un centro comercial tradicional que tiene como principal atractivo una pista de hielo cubierta. Entre su oferta comercial tiene artículos para niños, joyerías, zapatos y tecnología, para todos los gustos, además de una tienda profesional de los Dallas Cowboys. Cuenta con más de 30 restaurantes informales y con servicio de mesa en un espacio de tres plantas. Además, destaca por el ambiente festivo que adopta para los visitantes durante la temporada navideña.

2.- Mall of America, Bloomington, Minnesota

Este famoso espacio se mantiene vigente como el centro comercial más grande de EE.UU. y se ha convertido en algo más que un complejo de compras, ya que como atractivo turístico atrae a 32 millones de visitantes por año. En sus instalaciones cuenta con el Nickelodeon Universe, el parque temático cubierto más grande del país, una sucursal del Acuario Sea Life, e incluso el campo de golf Moose Mountain Adventure y la Crayola Experience. En total cuenta con más de 500 tiendas y docenas de restaurantes.

1.- Aventura Mall, Aventura, Florida

Este espectacular espacio es considerado el centro comercial más grande del estado de Florida. Cuenta con más de 300 tiendas, espacios con experiencias y opciones gastronómicas, incluyendo el primer restaurante Eataly de Florida. También cuenta con una colección de arte digna de un museo. En sus instalaciones destaca la fuente titulada ‘Gorillas in the mist’, así como un estanque koi y una gigantesca torre de tobogán cromada, obra del artista Carsten Höller. Además, este recinto ofrece una serie de eventos artísticos como la hora del cuento, una clase de yoga semanal y un mercado de agricultores. Además está conectado por el tren Brightline, que opera entre Orlando y Miami.

Sigue leyendo:

– Por qué los Poconos enamoran a tantas parejas y aparece en Google como lo más buscado

– Westin Reserva Conchal, todo incluido: hasta el bienestar

– ¿Cómo es recibir el año en el famoso conteo musical de Times Square en Nueva York? Cuesta entre cero y miles de dólares