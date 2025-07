Jurado delibera en el juicio por tráfico sexual de Sean ‘Diddy’ Combs

Este lunes el jurado comenzó a deliberar en el caso del rapero Sean ‘Diddy’ Combs tras casi dos meses de juicio por cargos federales de tráfico sexual, conspiración y transporte para ejercer la prostitución.

Desde el inicio del juicio el magnate musical se ha declarado inocente de todos los cargos. Tras escuchar los 34 testigos que presentó la Fiscalía y los alegatos finales de ambas partes, el jurado conformado por ocho hombres y cuatro mujeres deliberarán para determinar si el magnate es culpable de los cargos en su contra.

En caso de ser declarado culpable por el delito de crimen organizado, Sean ‘Diddy’ Combs podría enfrentar cadena perpetua. Los cargos de tráfico sexual conllevan una pena mínima de 15 años, y los de transporte para ejercer la prostitución, una pena máxima de 10 años.

Luego de escuchar instrucciones del juez federal Arun Subramanian, el jurado se retiró a deliberar a puerta cerrada y revisarán siete semanas de pruebas presentadas durante el juicio.

En sus alegatos finales, la Fiscalía intentó convencer al jurado de que Combs utilizó su poder y el miedo para cometer delitos. Recordemos que de acuerdo con los testimonios el magnate organizaba fiestas sexuales en las que obligaba a mujeres a tener sexo con trabajadores sexuales durante varias horas e incluso días bajo efectos de drogas.

“El acusado usó poder, violencia y miedo para obtener lo que quería”, afirmó la fiscal federal adjunta Christy Slavik. “Pensó que su fama, riqueza y poder lo ponían por encima de la ley”.

El abogado defensor Marc Agnifilo negó las acusaciones de la fiscalía en contra de Combs. : “Esto no se trata de un crimen. Se trata de dinero. Él no es un mafioso. No es un conspirador para cometer crimen organizado. No es ninguna de estas cosas. Es inocente. Está ahí sentado inocente. Devuélvanlo a su familia, que ha estado esperando por él”, dijo el abogado a los jurados.

Combs optó por no testificar, y sus abogados no llamaron a ningún testigo en su defensa. La defensa optó por la estrategia de desacreditar los testimonios de los testigos de la fiscalía con largos interrogatorios cruzados.

