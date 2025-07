Hallan cadáver baleado en auto estacionado en Queens, Nueva York a plena luz del día

Un hombre de 32 años fue encontrado muerto con una herida de arma de fuego dentro de un auto Buick estacionado en una calle de Queens (NYC) a plena luz del día.

La policía de Nueva York respondió a una llamada al 911 y encontró al hombre con un disparo en la cabeza en un auto con placas de California en 97th St. cerca de Linden Blvd. en Ozone Park alrededor de la 1:40 p.m. del domingo.

Su nombre no se dio a conocer de inmediato. Vecinos informaron a la policía que posiblemente escucharon disparos alrededor de las 2 a.m. del domingo, acotó Daily News. No se han realizado arrestos ni identificado sospechosos.

En un caso similar, el mes pasado un hombre de 60 años fue encontrado muerto dentro de una ambulancia abandonada en una calle en Brooklyn (NYC). En mayo dos hombres -un vivo y otro muerto- fueron rescatados de un camión de basura cuando se detuvo frente a una escuela secundaria en Long Island (NY).

En abril una niña de 4 años fue hallada en un apartamento en El Bronx (NYC) junto a los cadáveres de su madre y su hermano autista. La mujer de 38 años, que estaba en una silla de ruedas, y su hijo autista de 8 años al parecer llevaban varios días muertos, informó hoy la policía de Nueva York. En enero un individuo de 64 años fue descubierto muerto y golpeado sobre un charco de sangre dentro de una ambulancia privada en El Bronx.

En general es común el hallazgo de cadáveres completos o en partes en sitios públicos en Nueva York y áreas cercanas, y a veces toma tiempo identificar a las víctimas. En abril una mujer y una bebé cuyos restos fueron encontrados con 14 años de diferencia en Long Island (NY) fueron finalmente identificadas como la ex militar Tanya Jackson y su hija Tatiana Dykes.

En marzo, medio siglo después de la desaparición de la niña Laura Ann O’Malley en Queens (NYC), las autoridades recientemente confirmaron que sus restos fueron hallados al otro lado del país, en California. A fines de noviembre de 2024 unos restos óseos humanos encontrados en Troy (NY) fueron finalmente identificados como pertenecientes a Amanda King, una mujer que desapareció hacía 11 años.

En mayo de 2024 unos restos humanos encontrados sumergidos en un arroyo en Nueva Jersey fueron identificados como pertenecientes a Charles Murphy, un hombre desaparecido desde 1982. En abril de ese año también se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

En 2023 un joven fue hallado muerto con una herida de bala dentro de un auto estacionado en la elegante Park Avenue de Midtown Manhattan (NYC), a menos de media milla de la estación Grand Central.

En enero de 2021 fueron hallados unos restos humanos en un parque en Staten Island junto a un calendario del año 2005. Meses después se determinó que los huesos eran de un hombre bajo de estatura (entre 4’11 “y 5’5”), posiblemente asiático o hispano, y que había sido asesinado en una fecha no especificada. Pero hasta ahora la víctima no ha sido identificada ni ha habido arrestos.

En el otoño de 2020 dos gemelos recién nacidos fueron abandonados muertos en una zona residencial de alto tráfico en El Bronx (NYC) y más de cuatro años después nadie ha sido detenido por el caso.

Desde 1970 Denise Marie Sheehy desapareció en Queens (NYC), en lo que se considera uno de los misterios policiales más largos en la historia de Nueva York y todo EE.UU. Desde hace más de cinco años está desaparecida la niña de origen mexicano Dulce María Alavez, vista por última vez en un parque en Nueva Jersey cuando tenía 5 años, en septiembre de 2019.

Quien posea información sobre estos u otros casos debe llamar a 1-800-577-TIPS (8477) y en español 1-888-57-PISTA (74782). También a través de la página crimestoppers.nypdonline.org o por mensaje de texto a 274637 (CRIMES), seguido por TIP577. Todas las comunicaciones son estrictamente confidenciales.