Toni Costa habla de su fe: un camino de amor y espiritualidad

Toni Costa, desde que terminó su relación sentimental con Evelyn Beltrán, se ha vuelto reservado respecto a algunos aspectos de su vida. Sin embargo, decidió volver a confiar en el amor y está con Mimi Ortiz. Lo curioso es que muy poco contenido sube con ella, y el primer punto es que viven en países distintos. Él decidió no hacer todo tan público para mayor tranquilidad y ahora se enfoca en su fe en Dios.

“Ustedes saben que este año está siendo de alguna manera mi momento espiritual, mi despertar, mi cercanía con Dios. Es un proceso que estoy amando, que me encanta, que estoy abrazando y es mi proceso. Mi proceso quiere decir que yo mando y yo decido sobre él, de cómo lo llevo, de cómo me acerco, de cómo lo leo, de cómo oro… Todo lo decido yo y tienen que respetarlo. Y hay personas que no lo respetan”, explicó en su perfil de Instagram.

El bailarín de origen español mencionó que su intención jamás ha sido pedirle a alguien que tenga su misma creencia religiosa; todo lo contrario, él simplemente ha manifestado lo bien que se siente desde que decidió leer algunos versículos de la Biblia. Además, Toni dijo que no importa en qué deseen poner su fe; él solo expresa su acercamiento a Dios.

“No, jamás. ¿Qué hago? No digo nada. Cada uno es libre de sentir al Señor, de sentir a Dios de una manera. Aquí no hablamos de religión porque empiezan: ‘No, que si católico, no, que si cristiano, no, que eso no es así, no, que los santos…’. Déjenme en paz tranquilamente; yo estoy tan feliz con la relación que tengo con él y con lo que me queda“, añadió.

La expareja sentimental de Adamari López explicó que se siente bien con lo que ha vivido hasta la fecha en su camino de entregarse al Señor, y aunque aceptó que le falta mucho por aprender, se muestra muy positivo al querer seguir preparándose.

“De verdad, todo lo que voy descubriendo poco a poco me encanta. Sé que me queda mucho trabajo. Como me decían hoy: ‘Eres un bebé en este aspecto, todo lo que te queda’. Me encanta ser un bebé con el tema de Dios porque así vamos a ir poco a poco aprendiendo y creando unas buenas bases para que el día de mañana que sea”, añadió.

