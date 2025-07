Leonardo Aguilar defiende su familia tras críticas en redes sociales

Leonardo Aguilar constantemente ha demostrado la buena relación que tiene con su padre, Pepe Aguilar, y con su hermana, Ángela. En las redes sociales ha mostrado lo cercanos que son y también el respeto y apoyo que existe entre ellos, hecho por el cual se han registrado muchas opiniones en su contra. Durante una visita a una emisora, le preguntaron sobre esto.

El hijo de Pepe no quiso dar mayores detalles para que su familia no siga siendo objeto de críticas, ya que en los últimos años han recibido muchos comentarios negativos: “Hay cosas mucho más importantes que eso. Hay mucho trabajo que hacer detrás. Hay mucha gente que vale la pena y todo existe al mismo tiempo. Pero no es una respuesta políticamente correcta. Hay mucho trabajo que hacer”, reveló a “La Mejor”.

El cantante de 25 años explicó que, desde su percepción, considera que las plataformas tecnológicas lo que hacen es incrementar el ocio de las personas que tienen un celular en la mano y, sin importar de lo que se trate, finalmente es diversión en una pantalla.

Recordemos que el Día del Padre lanzó varias indirectas a su hermano Emiliano, quien no felicitó a Pepe, sino a su padrastro, que lo acompañó durante su crecimiento, y Leonardo se sintió indignado con la dedicatoria: “Las redes sociales son las nuevas telenovelas, son puro entretenimiento. A la gente no le importa. Si a la gente le importaran tanto esas cosas, tendríamos un mejor país. Es puro entretenimiento y se llama mitote”.

Para no seguir abordando el tema familiar, aprovechó para hablar de su carrera artística, por lo cual prefirió mencionar un evento que tiene: se siente muy emocionado de poder vivir del canto, porque además es algo que le encanta y disfruta desde muy niño, por venir de una familia muy talentosa que ha dejado el apellido en alto durante décadas.

“Tengo un show mañana en Lagos de Moreno, a caballo, mi show. Canto un show completo. No saben la emoción que tengo, más que nervios, porque la gente que va a verte no va a juzgarte, va a disfrutarte. Una cosa es el público y otra cosa son los fans, es diferente”, añadió en la conversación.

Sigue leyendo:

· Leonardo Aguilar honra a Pepe con emotivas palabras, ¿indirecta a Emiliano?

· Leonardo Aguilar dice que le robó una prenda a su padre Pepe Aguilar y la presume en Instagram

· La familia Aguilar habría pagado cerca de $3 millones de dólares por nueva mansión en Texas