Eduardo Yáñez habló sobre su depresión y el abuso de medicinas

El galán de telenovelas Eduardo Yáñez ha manifestado que ha tenido fuertes episodios en su vida que lo han marcado, y uno de los motivos ha sido la depresión, que lo ha llevado a pensar negativamente e incluso a querer quitarse la vida. Esta vez, él reveló que no ha estado bien de salud, ya que su cuerpo se vio afectado por el exceso de pastillas que tomó.

El mexicano de 64 años compartió en el programa “Hoy” que intentó controlar con pastillas su trastorno del estado de ánimo, pero las cosas se salieron de control y actualmente se está mejorando tras el exceso que consumió, lo que definitivamente lo hizo recaer: “Tuve una intoxicación muy fuerte por la cantidad de medicamentos antidepresivos y ya me estoy recuperando otra vez“.

Yáñez hace pocas semanas ofreció una entrevista a TVNotas y se sinceró sobre su condición de salud, debido a que su depresión lo ha llevado a conocer de él mismo una parte muy triste, ya que ha pensado en acabar con su vida. Sin embargo, siempre intenta ver lo positivo en medio del problema para poder mantener una sonrisa.

“Nunca estás bien. Es una lucha constante. El día que estás bien, ya saliste sin problema, pero nunca es así. Hay que querer vivir. La depresión es uno de los factores principales para el suicid**. Es una enfermedad con difícil solución, pero sí la tiene. Hay que ser fuerte para pasarla mal, para que después venga la luz. En eso estoy”, declaró al medio de comunicación.

El protagonista de “Destilando Amor” detalló que una de las cosas que más ocurren es que se pone a llorar sin motivo aparente. Sin embargo, recuerda a su mamá (quien ya falleció) y así vuelve a tener ánimo para dejar las lágrimas a un lado. Además, aprovechó para agradecer a las personas que siempre lo han apoyado en estos episodios tan complejos.

“Uno de los síntomas de la depresión es el llanto incontrolable por ninguna razón. Yo me agarro del recuerdo de mi madre para salir adelante, de este padecimiento, de su enseñanza; de algunos amigos que saben lo que me pasa y que estuvieron ahí conmigo; de Margarita, mi mánager, a quien quiero tanto; de la gente que me quiere y que se ha preocupado por mí”, dijo.

