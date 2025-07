Paty Navidad contó su batalla con el prolactinoma y el peso

Paty Navidad tuvo un problema de salud hace un tiempo y, tras tantos rumores, explicó que fue diagnosticada con prolactinoma, situación que se le presentó debido al estrés y también por alteraciones hormonales. Por ello, relató cómo logró mejorar y superar este difícil episodio que la llevó a cambiar su estilo de vida de manera radical.

“Tuve que aprender a trabajar en el estrés. Por eso se derivó el prolactinoma, algo que se da por las hormonas. Gracias a lo que he trabajado en mi persona, pude adaptarme a estar en La Casa de los Famosos All-Stars. No la sufrí”, dijo en exclusiva para TVNotas.

En diversas ocasiones, algunos medios de comunicación informaron que ella tenía un tumor en la cabeza, pero aclaró que eso era falso. Además, explicó que parte de su aumento de peso se debió a lo que le diagnosticaron, mientras que en redes sociales y en la prensa juzgaron su aspecto físico sin saber que todo fue producto de su enfermedad.

“Durante mucho tiempo se manejó que yo tenía un tumor cerebral, lo cual era mentira. El prolactinoma es un tumor benigno muy pequeño. Todo eso me afectó la tiroides, la vista y subí de peso. Estuve mucho tiempo en tratamiento y con medicamentos para controlar la hormona de la prolactina”, explicó durante la entrevista.

La cantante y actriz se sinceró sobre su estado de ánimo y cómo se vio afectada. Aclaró que no se trataba de los comentarios de terceros, sino del hecho de que, por más que intentara bajar de peso, no podía, y era producto de la misma enfermedad y el exceso de hormonas que le generaban esa apariencia física.

“Me deprimí por haber subido de peso. No por lo que dijera la gente (ríe), sino por el hecho de que no me sentía cómoda. Hice lo imposible por bajar: dejé de comer. Tenía dolores de cabeza y mareos. Sin embargo, no lo lograba. Me desesperé muchísimo. Después entendí que no dependía de mí, sino de las hormonas. Tengo una profesión muy exigente. Sabemos que a veces el peso no te ayuda a conseguir un personaje. Afortunadamente, ya estoy mejor”, dijo en la conversación.

