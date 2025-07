Residente cancela show en dos festivales en protesta contra un fondo de inversiones conectado con Israel

El cantante puertorriqueño Residente canceló su participación en dos festivales en España debido a que un fondo de inversión de ambos eventos está conectado con Israel. El artista tenía previsto presentarse en el Festival Internacional de Benicàssim (FIB) y el Morriña Fest.

El fondo de inversión KKR forma parte de la propiedad de los eventos y el artista aseguró que gracias a una investigación de su equipo descubrieron que KKR presuntamente invierte en empresas israelíes “vinculadas a tecnología militar, vigilancia, espionaje y proyectos inmobiliarios” en asentamientos ilegales en territorios palestinos ocupados.

Reneé Pérez Joglar, ex miembro y fundador de Calle 13, aseguró que esas actividades son una “contribución indirecta al genocidio y a violaciones sistemáticas de derechos humanos contra el pueblo palestino”. Por eso dijo que no puede participar “ni un solo segundo” en estos eventos.

El artista explicó el motivo detrás de su decisión en un comunicado que publicó en sus redes sociales. Según explicó, desconocía esta vinculación del fondo de inversión con intereses israelíes ya que estaba concentrado en aspectos de su vida personal.

Después de que su equipo le alertó, Residente se puso en contacto con investigadores y amigos periodistas que le informaron sobre la vinculación del fondo de inversión en intereses israelíes.

“Gracias a mi hermano, que dirige mis redes sociales, recientemente aprendí algo que nadie de mi equipo tenía la más mínima idea. Así que, me puse en contacto con amigos periodistas e investigadores para verificarlo a fondo. Resulta que dos de los festivales en los que tenía programado actuar en España -el Festival Internacional de Benicassim (FIB) y el Morriña Festival- están indirectamente vinculados a un fondo de inversión con sede en Estados Unidos llamado KKR”, explicó el artista.

El artista continuó explicando la vinculación de este fondo con las empresas israelíes. “Este fondo invierte y apoya financieramente a las empresas israelíes que participan en tecnología militar, vigilancia y sistemas de espionaje, y financia proyectos inmobiliarios en asentamientos ilegales dentro de los territorios palestinos ocupados, contribuyendo así indirectamente al genocidio y a las violaciones sistemáticas de los derechos humanos contra el pueblo palestino”.

Residente dijo que por razones morales no puede participar en ambos festivales donde participa este fondo de inversión. Asimismo lamentó las consecuencias que su decisión pueda generar.

“Quiero declarar públicamente que no puedo participar, ni siquiera por un segundo, en nada relacionado con esta tragedia, sin importar cuán indirectamente sea. Con todo respeto y ofreciendo mis más sinceras disculpas a todos los que compraron entradas para verme, anunciaré oficialmente que no voy a actuar en estos festivales. No sé si esta decisión me traerá consecuencias legales, pero honestamente, no me importa. Mi postura sobre esto es clara; siempre lo ha sido, y siempre lo será. Gracias por entender. ¡Que viva Palestina libre!”.

